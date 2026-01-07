Hollywood: Warner Bros rechaza oferta de Paramount y ratifica acuerdo con Netflix

La compañía reafirmó que sigue comprometida con el acuerdo por US$ 82.700 millones alcanzado en diciembre con Netflix para la venta de su negocio de streaming, su estudio cinematográfico y el canal HBO.

"El directorio determinó por unanimidad que la última oferta de Paramount sigue siendo inferior a nuestro acuerdo de fusión con Netflix en múltiples áreas clave", afirmó el presidente de Warner Bros. Discovery, Samuel Di Piazza, en un comunicado. "La propuesta de Paramount continúa ofreciendo un valor insuficiente", añadió.

En una carta a los accionistas, Di Piazza señaló que la oferta de Paramount Skydance implica "costos, riesgos e incertidumbres significativos" en comparación con el acuerdo con Netflix, y advirtió que su estructura genera falta de certeza sobre su concreción. Agregó que, si Warner aceptara la propuesta de Paramount y esta no se cerrara, podría producirse una "destrucción de valor considerable".

Por su parte, el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, aseguró en un memo interno que los planes operativos de la compañía no se verán alterados. "Lo que más importa ahora es mantener el foco al inicio del año. Nuestras prioridades para 2026 están claras", escribió, y subrayó que la evaluación de la oferta se realizó con "disciplina y rigor", con apoyo de asesores financieros y legales independientes.

El 22 de diciembre, Paramount Skydance mejoró su propuesta con una garantía personal del empresario Larry Ellison, quien respalda la financiación del acuerdo y es padre de David Ellison, director ejecutivo del grupo. Sin embargo, el gesto no logró revertir la posición de Warner Bros. Discovery, que ya había rechazado públicamente una oferta anterior el 17 de diciembre, además de otras propuestas privadas.

La disputa se da en medio de una transformación profunda del sector de medios y streaming, marcada por la presión sobre los negocios tradicionales de cable, la competencia por derechos deportivos y el avance de grandes plataformas tecnológicas.

Warner Bros. Discovery controla activos como CNN, Discovery Channel, HBO y el estudio Warner Bros. Pese a las maniobras de Paramount, Netflix avanzó con el acuerdo firmado el 5 de diciembre, que prevé la adquisición de una participación en Warner Bros. Discovery y la escisión de los canales de cable en una empresa separada. Netflix celebró públicamente la decisión del directorio de WBD de mantener el acuerdo, y sus directores ejecutivos, Ted Sarandos y Greg Peters, destacaron las "fortalezas complementarias" de ambas compañías.

Di Piazza remarcó que la diferencia central entre ambas propuestas es que el acuerdo con Netflix ya está firmado y cuenta con un camino claro hacia su cierre, además de incluir protecciones para los accionistas en caso de obstáculos regulatorios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que seguirá de cerca la operación, y advirtió que, a su juicio, cualquiera de las dos alternativas podría presentar desafíos regulatorios. (ANSA).