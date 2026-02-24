Hollywood: Warner Bros recibe una nueva oferta de Paramount en acalorada guerra

La empresa reveló que había recibido una propuesta revisada tras un plazo de siete días para reanudar las conversaciones con Paramount.

Por su parte, Paramount, que es propiedad de Skydance, confirmó que presentó una propuesta revisada, aunque no proporcionó detalles sobre esta última oferta. Se esperaba que la compañía hubiese incrementado su precio de oferta.

Paramount desea adquirir Warner Bros. en su totalidad, incluidas redes como CNN y Discovery, y fue directamente a los accionistas con una oferta hostil en efectivo de US$77.900 millones, pocos días después del anuncio del acuerdo con Netflix.

Considerando la deuda, anteriormente ofrecía a los accionistas de Warner US$30 por acción, lo que representa un valor empresarial de aproximadamente US$108.000 millones.

Netflix, por su parte, solo está interesado en comprar el negocio de estudio y la plataforma de streaming de Warner por US$72.000 millones, o alrededor de US$83.000 millones incluyendo la deuda.

La nueva oferta presentada por Warner Bros. Discovery para adquirir activos relacionados con Paramount Global ha intensificado la batalla corporativa en Hollywood, en un proceso de negociación que refleja la profunda transformación de la industria del entretenimiento ante el auge del streaming y la presión financiera sobre los grandes estudios.

Esta posibilidad de operación con Warner Bros. Discovery llega en un momento clave para Paramount, que enfrenta desafíos relacionados con la rentabilidad de su plataforma Paramount+, el costo de producción de contenido y el declive estructural del negocio tradicional de televisión por cable.

Fuentes del sector indican que la disputa por la compañía se ha convertido en una de las más relevantes del panorama mediático estadounidense, dado que Paramount posee un amplio catálogo que incluye estudios cinematográficos históricos, cadenas televisivas y franquicias globales.

Entre los activos más valiosos se encuentran el estudio Paramount Pictures -uno de los más antiguos de Hollywood-, la cadena CBS, canales de cable y derechos sobre producciones cinematográficas y televisivas de gran impacto comercial.

Analistas consideran que una posible combinación de activos podría generar sinergias en producción, distribución y plataformas digitales, aunque también enfrentaría un escrutinio regulatorio significativo por parte de las autoridades antimonopolio estadounidenses.

La batalla por Paramount forma parte de un proceso más amplio de consolidación en el sector audiovisual global, donde los grandes estudios buscan alcanzar la escala necesaria para competir con gigantes tecnológicos como Netflix, Amazon y Apple, cuyos modelos de streaming han transformado la economía tradicional de Hollywood. (ANSA).