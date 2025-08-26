Hollywood: Woody Allen en contra de guerra de Putin

En una declaración a la cadena CNN, Allen expresó su desacuerdo con la guerra de Vladimir Putin en Ucrania, calificándola de atroz.

“Creo firmemente que Vladimir Putin se equivoca sobre la guerra en Ucrania. La guerra que ha iniciado es atroz. Pero independientemente de lo que hayan hecho los políticos, no creo que silenciar el debate artístico sea una forma de ayudar”, declaró el cineasta de 89 años de edad.

Cuatro veces ganador del Oscar, pero criticado en Estados Unidos durante años tras las nuevas acusaciones de su hija adoptiva Dylan Farrow de que abusó de ella de niña, Allen negó que su aparición en el festival fuera una forma de “encubrir” las responsabilidades de Rusia después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kiev calificara su participación en el evento de “vergüenza e insulto” para los cineastas y actores ucranianos afectados por la guerra.

Mientras tanto, desde Moscú, el recién nombrado enviado especial de Putin para la cooperación económica y la inversión internacional, Kirill Dmitriev, defendió la participación de Woody en el festival el domingo.

“Cancelar su participación por videollamada en el festival de Moscú es ignorar el punto clave: Rusia no está aislada, y el arte debe tender puentes, no quemarlos”, declaró el director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa, nacido en Kiev.

Es considerado uno de los rusos mejor integrados en el mundo financiero occidental, tras estudiar en Stanford y trabajar en Goldman Sachs.

Woody participó el domingo en una conversación en línea con el director ruso Fyodor Bondarchuk, aliado de Putin, autor de películas patrióticas como "Stalingrado" e hijo de Sergei Bondarchuk, ganador del Oscar en 1968 por "Guerra y Paz", película inspirada en la novela de Tolstoi, que copió cómicamente siete años después en "Amor y Guerra".

Durante la conversación, el director estadounidense elogió el cine ruso y la vida en Moscú y San Petersburgo, indicando además que, si alguna vez recibiera una oferta, consideraría con gusto un guion ambientado en Rusia.

El año pasado, por otro lado, Woody Allen había insinuado que había terminado con el cine y que "Coup de Chance", su quincuagésima película, sería también la última.

Tras separarse de Amazon en 2019, con quien había establecido un acuerdo de colaboración plurianual, y con dificultades para encontrar financiación en Hollywood, el director se vio obligado a buscar financiación en el extranjero para sus dos últimas películas: antes de "Coup de Chance", rodada en Francia, el "Festival de Rifkin", de 2020, había sido una producción española. (ANSA).