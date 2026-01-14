Hollywood: Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de la historia

Según datos citados por Variety, Saldaña alcanza el primer puesto del ranking histórico al haber participado en tres de las películas más taquilleras de todos los tiempos: "Avatar", "Avatar: The Way of Water" y "Avengers: Endgame". Con este logro, la actriz superó a figuras como Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson, que hasta ahora encabezaban el listado.

Saldaña interpreta a Neytiri, uno de los personajes centrales del universo Avatar, franquicia que se consolidó como la más exitosa en la historia del cine comercial y que representa una apuesta estratégica clave para 20th Century Studios y Disney, en un contexto de recuperación desigual de la industria tras la pandemia.

Más allá de Avatar, la actriz nacida en Nueva Jersey y de raíces dominicanas construyó una carrera estrechamente vinculada a mega franquicias globales, como el universo Marvel —donde dio vida a Gamora— y Star Trek, bajo la dirección de J.J. Abrams.

Esa combinación de proyectos explica el volumen extraordinario de recaudación que hoy la coloca en la cima del ranking histórico.

Tras conocerse la noticia, Saldaña publicó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. "Quiero expresar mi más sincera gratitud por el viaje extraordinario que me llevó a convertirme hoy en la actriz más taquillera de todos los tiempos", afirmó, y subrayó que el logro fue posible gracias a las "franquicias increíbles y los colaboradores" con los que trabajó.

La actriz agradeció especialmente a Cameron "por haber visto en mí un potencial que yo misma no siempre veía", y también mencionó a realizadores clave de su carrera como Joe Russo, Anthony Russo y James Gunn.

En su mensaje final, Saldaña dedicó el récord a sus seguidores en todo el mundo y dejó una frase con fuerte carga simbólica en una industria históricamente dominada por hombres.

"Este logro nos pertenece a todos. Estoy profundamente agradecida y humildemente honrada. Ojalá el próximo récord lo rompa otra mujer", expresó.

El hito se produce en un momento en el que Hollywood vuelve a apostar fuerte por los grandes estrenos-evento como motor financiero del sector, y consolida a Saldaña como una figura central del cine comercial global del siglo XXI.

Zoe Saldaña nació el 19 de junio de 1978 en Passaic, Nueva Jersey, tiene 47 años y se crio entre Estados Unidos y la República Dominicana, un recorrido cultural que marcó su identidad y su carrera artística. Formada inicialmente en danza y teatro, comenzó su trayectoria en el cine a comienzos de los años 2000 y construyó, de manera sostenida, una filmografía ligada a grandes producciones internacionales, hasta convertirse en una de las figuras más influyentes y reconocibles del Hollywood contemporáneo. (ANSA).