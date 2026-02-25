Hombre abatido sospechoso de matar a puñaldas a cuatro personas en EEUU

Según informa el Seattle Times, el suceso se desarrolló hoy de manera rápida e involucró a un hombre que desde hace tiempo enfrentaba graves problemas de salud mental.

Los agentes del sheriff del condado de Pierce respondieron a un reporte sobre una violación de la orden de restricción de un año impuesta al hombre en relación con la casa de su madre, lo cual fue decidido por las autoridades debido a amenazas repetidas.

Al llegar, según reconstrucciones, encontraron a cuatro personas fallecidas fuera de la vivienda, incluido el hombre de 32 años.

Una quinta persona murió a causa de las heridas sufridas durante el traslado al hospital por parte de los bomberos de Gig Harbor. (ANSA).