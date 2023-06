Hombre buscado por cargos relacionados a asalto al Capitolio es arrestado en Washington

WASHINGTON (AP) ‚ÄĒ Un hombre armado que era buscado por delitos que se relacionan con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 fue arrestado el jueves en el vecindario de Washington donde vive el expresidente Barack Obama, dijeron funcionarios policiales.

Taylor Taranto, de 37 a√Īos, fue avistado por la polic√≠a a pocas cuadras de la casa del exmandatario y huy√≥, pero fue perseguido por agentes del Servicio Secreto. Taranto tiene abierta una orden de arresto abierta por cargos relacionados con la insurrecci√≥n, dijeron dos funcionarios policiales, quienes hablaron con The Associated Press bajo condici√≥n de anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones sobre un caso abierto.

Taranto tambi√©n hab√≠a amenazado a una figura p√ļblica en redes sociales, a√Īadieron. Fue encontrado con armas y ten√≠a materiales para fabricar un artefacto explosivo, aunque no se hab√≠a elaborado ninguno, dijo uno de los funcionarios.

Nadie resultó lesionado. Se desconoce si los Obama se encontraban en su casa cuando se realizó el arresto.

La Polic√≠a Metropolitana arrest√≥ a Taranto por el cargo de ser fugitivo de la justicia. Un equipo de artificieros registr√≥ la camioneta de Taranto y se√Īal√≥ que no hab√≠a peligro para el p√ļblico.

Se desconoce exactamente que se le imputa a Taranto en relación con el asalto al Capitolio, en el que simpatizantes del entonces presidente Donald Trump quebraron ventanas y golpearon e hirieron a agentes de policía en un intento de anular los resultados de los comicios presidenciales de 2020.

M√°s de 1.000 personas han sido acusadas de delitos federales relacionados con el asalto al Capitolio. M√°s de 600 de ellas se han declarado culpables y 100 han sido declaradas culpables en juicios decididos por jueces o jurados. M√°s de 550 acusados por los disturbios han sido sentenciados y m√°s de la mitad fueron condenados a penas de entre seis d√≠as y 18 a√Īos de c√°rcel.

