Hombre condenado por intentar asesinar a Trump, sentenciado a cadena perpetua

Por Jack Queen

FORT PIERCE, EEUU, 4 feb (Reuters) - Ryan Routh, el hombre acusado de esconderse entre los arbustos de ⁠un campo de golf de ⁠Florida con un rifle semiautomático para intentar asesinar a Donald Trump antes de las elecciones estadounidenses de 2024, fue condenado el miércoles a ⁠cadena perpetua.

Routh, ‌de ​59 años, fue declarado culpable por un jurado el pasado mes de septiembre de ​cinco delitos, entre ellos el de intento de asesinato, tras actuar como ‌su propio abogado defensor en el juicio. La ‌jueza federal Aileen Cannon dictó la sentencia ​en Fort Pierce, en el estado de Florida.

"Para mí está claro que usted participó en un complot premeditado y calculado para quitarle la vida a una persona", dijo Cannon.

Esposado y vestido con el uniforme beige de la prisión, Routh pronunció un discurso incoherente en la vista de sentencia en el que no mencionó ningún hecho del caso, sino que se centró en ⁠las guerras en el extranjero y en su deseo de ser intercambiado por presos políticos en el ​extranjero.

Los fiscales habían recomendado una cadena perpetua, mientras que Routh había pedido a la jueza, nombrada por Trump, que le impusiera una pena de 27 años.

El fiscal John Shipley dijo durante la vista que los delitos de Routh tenían como objetivo "derrocar la democracia estadounidense" e instó a Cannon a enviar un mensaje de que la violencia política ⁠es inaceptable.

Martin Roth, abogado de Routh, dijo durante la audiencia que Routh era una persona ​problemática y compleja, pero que tenía "muy buen fondo" y se preocupaba profundamente por el bienestar de los demás.

Roth dijo a periodistas tras la vista que tiene previsto recurrir la condena y ‍la sentencia de Routh.

Agentes del Servicio Secreto vieron a Routh escondido entre unos arbustos a unos cientos de metros de donde Trump estaba jugando al golf en el Trump International Golf Club de West Palm Beach el 15 de septiembre de 2024. Routh huyó del lugar y ​dejó atrás un rifle de asalto, pero más tarde fue detenido.

Trump elogió el veredicto en una publicación en su sitio web Truth Social, escribiendo: "Era un hombre malvado con malas intenciones, y lo atraparon".

(Reporte de Jack ‍Queen en Fort Pierce, Florida; edición en español de Javier López de Lérida)