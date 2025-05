Hombre cuyo hijo murió a manos de la policía de Cincinnati es acusado por muerte de otro agente

Un hombre que mató a un policía arrollándolo con su auto el viernes es el padre de un adolescente que murió al ser baleado por un policía de Cincinnati un día antes, cuando los agentes respondían a una llamada sobre un vehículo robado, informaron las autoridades. Se cree que el atropello fue intencional.

El conductor del auto, Rodney Hinton Jr., de 38 años, fue acusado de asesinato agravado por la muerte del policía, indicaron las autoridades.

Hinton compareció en el tribunal el sábado, con una fila de policías de pie al fondo de la sala. Un fiscal dijo que las pruebas y las declaraciones de testigos mostrarán que Hinton condujo directamente hacia el agente con la intención de matarlo. Un juez ordenó que Hinton permanezca retenido hasta otra audiencia programada para el martes.

Un abogado que representa a Hinton destacó en el tribunal que no tiene antecedentes penales y entiende que es un cargo serio, reportó el canal WLWT-TV.

En un comunicado, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, se dijo "asqueado por lo que parece ser un acto intencional de violencia".

Pocas horas antes del atropello, Hinton y otros miembros de la familia se reunieron en la comisaría el viernes por la mañana y vieron un video de la cámara corporal de la policía que mostraba a un agente realizando disparos contra el adolescente, señaló Michael Wright, un abogado contratado por la familia de Ryan Hinton, de 18 años.

Rodney Hinton no pudo ver todo el video y no dijo una palabra, afirmó Wright, quien no representa a Hinton ante los cargos por el atropello.

"Él estaba angustiado y molesto", comentó Wright el sábado.

En un comunicado emitido más tarde en nombre de la familia de Ryan Hinton, el bufete de abogados ofreció sus más sinceras condolencias a la familia y colegas del policía asesinado. El bufete calificó el atropello como "una tragedia inimaginable" para la comunidad y dijo que la familia del adolescente estaba desconsolada por los eventos y devastada por la familia del policía.

El agente de policía del condado Hamilton estaba dirigiendo el tráfico cerca de la Universidad de Cincinnati el día de la graduación cuando fue arrollado por un auto que entró en una intersección, detalló la jefa de policía de Cincinnati, Teresa Theetge.

Las autoridades no identificaron al agente, quien se retiró del Departamento hace unos meses pero continuaba trabajando en asignaciones fuera de servicio, dijo la jefa policial del condado Hamilton, Charmaine McGuffey.

"Era muy querido y conocido", dijo McGuffey. "Qué pérdida tan tremenda hemos sufrido todos".

Las autoridades señalaron que las circunstancias del accidente están siendo investigadas.

"Si los hechos muestran que este acto fue intencional, como sugiere el cargo, aplicaré todo el peso de la ley al perpetrador", dijo la fiscal del condado Hamilton, Connie Pillich, en un comunicado el viernes.

Ryan Hinton murió al recibir dos disparos de la policía el jueves durante una persecución. El agente que disparó dijo a los investigadores que el sospechoso le apuntó con un arma, afirmó la jefa de policía de Cincinnati. La policía mostró fotos durante una conferencia de prensa el viernes de una pistola semiautomática que aseguró portaba Hinton y otra arma que hallaron en el auto.

En el video de la cámara corporal publicado por la policía se podía escuchar a un agente diciendo "tiene un arma, tiene un arma" antes que se escucharan varios disparos cuando Ryan Hinton corría detrás de un complejo de apartamentos.

Aunque las imágenes borrosas no mostraban claramente a Hinton apuntando con un arma cuando él y el policía corrían, Theetge dijo que el agente dijo a los investigadores que tenía el arma frente a él, apuntando hacia él y que temió morir.

No había indicios de que Hinton disparara contra los policías antes de ser abatido a tiros, dijo ella.

