Hombre de 45 años, quinta víctima de incendios en España

La víctima, que se había ofrecido voluntariamente para ayudar a contener las llamas, es la quinta persona que pierde la vida en la ola de incendios que asolan la Península Ibérica y que, hasta la fecha, han quemado más de 400.000 hectáreas de vegetación en España.

Esta muerte se suma a la de dos voluntarios fallecidos en el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y a la de un bombero que falleció cuando el camión cisterna, junto con un compañero herido, intentaba llegar al frente del incendio en Espinoso de Compludo (León), ambos ocurridos la semana pasada.

Otra muerte se produjo en el incendio forestal que arrasó la localidad de Tres Cantos (Madrid). Un hombre atrapado en las llamas mientras intentaba rescatar caballos en un establo murió por quemaduras de primer y segundo grado en todo el cuerpo y falleció al día siguiente de ser trasladado al hospital. (ANSA).