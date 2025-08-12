Hombre de Nueva York trató de enviar 850 tortugas a Hong Kong de contrabando
- 1 minuto de lectura'
NUEVA YORK (AP) — Un residente de Nueva York ha admitido que intentó contrabandear tortugas protegidas valoradas en más de US$1 millón de Estados Unidos a Hong Kong enviándolas en cajas etiquetadas como "juguetes de animales de plástico".
Wei Qiang Lin, un ciudadano chino que vive en Brooklyn, se declaró culpable el lunes en un tribunal federal en Nueva York de intentar exportar más de 220 paquetes que contenían alrededor de 850 tortugas de caja oriental y tortugas de caja de tres dedos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Las tortugas, con un valor de mercado estimado de US$1,4 millones, fueron interceptadas por las fuerzas del orden en una inspección fronteriza, manifestaron los fiscales. Los oficiales las vieron atadas y envueltas dentro de calcetines anudados dentro de las cajas de envío.
Las tortugas de caja oriental y las tortugas de caja de tres dedos presentan marcas coloridas y son una "característica preciada" en el mercado de mascotas doméstico y extranjero, particularmente en China y Hong Kong, señalaron los fiscales. Los reptiles están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
Lin también envió otros 11 paquetes llenos de reptiles, incluidas serpientes venenosas, dijeron los fiscales. Se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión cuando sea sentenciado el 23 de diciembre. ______
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Otras noticias de Contrabando
- 1
Milei les habla con el corazón de la macro y le contestan con el bolsillo
- 2
El ácido planteo de Franco Colapinto a Pierre Gasly sobre un territorio de ultramar francés: “¿A quién le robaron esas islas?"
- 3
Brasil: tres mujeres robaron US$20.000 a dos turistas británicos luego de drogarlos en una playa de Río de Janeiro
- 4
Ola polar en Brasil: la nieve cubrió varias ciudades y hubo récord de temperaturas bajo cero