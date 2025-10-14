Hombre de Pensilvania se declara culpable de incendio en mansión del gobernador

HARRISBURG, Pensilvania, EE. UU. (AP) — Un hombre que escaló una valla de seguridad de hierro en medio de la noche, eludió a la policía y utilizó botellas de cerveza llenas de gasolina para incendiar la mansión del gobernador de Pensilvania, en la que se encontraban sus ocupantes, se declaró culpable el martes de intento de asesinar al gobernador Josh Shapiro y otros cargos.

Cody Balmer también se declaró culpable de terrorismo, 22 cargos de incendio premeditado, incendio premeditado agravado, robo, agresión agravada a Shapiro, 21 cargos de imprudencia temeraria y merodeo en el ataque perpetrado el 13 de abril que causó millones de dólares en daños al edificio de ladrillo, propiedad del estado.

En virtud de un acuerdo de culpabilidad, Balmer fue sentenciado a entre 25 y 50 años de prisión, mucho menos de lo que podría haber enfrentado si el caso hubiera ido a juicio. Se negó a hablarle al juez sobre el crimen, respondiendo preguntas con respuestas cortas y simples.

El abogado defensor Bryan Walk dijo que Balmer “asume toda la responsabilidad” y paga “un precio alto para un hombre de 38 años”.

Shapiro dijo en una conferencia de prensa, pronunciada poco después de la sentencia, que él y su familia apoyan el acuerdo de culpabilidad, y que éste proporciona una verdadera rendición de cuentas.

El gobernador y varios miembros de su familia tuvieron que ser despertados y evacuados, pero nadie resultó herido en el incendio. Los múltiples cargos de incendio y peligro reflejan el número de personas que estaban en la residencia en ese momento, incluyendo la familia del gobernador, invitados y policías estatales.

Shapiro lamentó el impacto de la violencia política y advirtió que ésta ha hecho que los candidatos se abstengan de postularse para cargos públicos. Afirmó que su familia no es la única que ha experimentado la violencia política, y que no debería aceptarse como algo normal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.