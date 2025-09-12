Hombre de Utah sospechoso de la muerte de Charlie Kirk es detenido

Por Andrew Hay y Jarrett Renshaw

OREM, EEUU, 12 sep (Reuters) -

Un joven de Utah sospechoso de la muerte del activista conservador Charlie Kirk en un foro universitario fue detenido, anunció el gobernador Spencer Cox el viernes, poniendo fin a una búsqueda de dos días que contribuyó a avivar la preocupación nacional por la creciente ola de violencia política en Estados Unidos.

"Lo tenemos", dijo Cox a periodistas en una rueda de prensa.

El sospechoso, identificado como Tyler Robinson, le confesó el asesinato a un amigo de la familia, o insinuó haberlo cometido, y esa persona, a su vez, contactó con la oficina del alguacil del condado de Washington el jueves.

Un familiar entrevistado por los investigadores afirmó que Robinson se había vuelto más político recientemente y que hablaba de forma despectiva sobre Kirk, añadió Cox. Robinson fue detenido el jueves por la noche, unas 33 horas después del asesinato de Kirk, declaró el director del FBI, Kash Patel, en la conferencia de prensa.

Kirk, un aliado cercano del presidente estadounidense Donald Trump, murió de un solo disparo mientras hablaba en el escenario de un anfiteatro al aire libre en la Universidad del Valle de Utah el miércoles. Trump calificó el tiroteo como un "asesinato atroz".

La muerte de Kirk ha generado indignación entre sus partidarios y ha generado denuncias de violencia política por parte de demócratas, republicanos y gobiernos extranjeros.

"Es un ataque contra todos nosotros", afirmó el gobernador de Utah en la conferencia de prensa, estableciendo paralelismos entre la muerte de Kirk y los asesinatos del presidente John Kennedy, su hermano, el fiscal general Robert Kennedy, y el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. en la década de 1960.

"Es un ataque al experimento estadounidense", aseguró el gobernador. "Es un ataque a nuestros ideales".

El tiroteo ha marcado el período más prolongado de violencia política en Estados Unidos desde la década de 1970. Reuters ha documentado más de 300 casos de actos violentos con motivación política en todo el espectro ideológico desde que partidarios de Trump atacaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

BUSCANDO AL SOSPECHOSO

Previamente, investigadores estadounidenses afirmaron haber encontrado el rifle de cerrojo que se cree se utilizó para matar a Kirk, un carismático joven de 31 años a quien se le atribuye haber generado apoyo a Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Publicaron una serie de imágenes de cámaras de seguridad de una persona de interés y pidieron al público que ayudara a identificarlo.

Los investigadores hablaron con el compañero de piso de Robinson, quien les mostró comentarios que Robinson había hecho en Discord, una plataforma de chat y streaming popular entre los "gamers", en los que hablaban de recuperar un rifle de un punto de lanzamiento y luego arrojarlo en un arbusto envuelto en una toalla. Esto coincidía con la descripción del arma recuperada tras el tiroteo en una zona boscosa cercana al campus.

La munición encontrada en el lugar de los hechos tenía inscripciones, afirmó Cox. Los mensajes en los casquillos incluían: "¡Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao!"; "Si lees esto, eres gay, ¡Jajaja!"; y "¡Oye, fascista, atrápalo!", dijo Cox a la prensa.

Kirk, un activista, autor y presentador de podcasts con buenos contactos, era amigo del vicepresidente J.D. Vance, de la familia de Trump y de otros en las más altas esferas del gobierno estadounidense.

Kirk, cofundador y presidente del grupo estudiantil conservador Turning Point USA, se presentó el miércoles en Utah Valley como parte de una gira de 15 eventos llamada "American Comeback Tour" por los campus universitarios de Estados Unidos.

(Reporte de Andrew Hay in Orem, Jarret Renshaw en Nueva York; Reporte adicional de Sarah N Lynch y Jana Winter; Escrito por Daniel Trotta y Jonathan Allen; editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)