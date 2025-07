Hombre embiste con su auto a multitud en Los Ángeles y es atacado por los transeúntes

LOS ÁNGELES (AP) — Un vehículo embistió a una multitud de personas que esperaban para entrar a un club nocturno a lo largo de un concurrido bulevar en Los Ángeles el sábado por la madrugada, hiriendo a 30 personas.

Las víctimas fueron transportadas a hospitales locales y centros de trauma, según el capitán Adam Van Gerpen, funcionario de información pública del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles. Por lo menos tres se encontraban en estado grave después de resultar heridas a lo largo de Santa Monica Boulevard en East Hollywood, informó el Departamento de Bomberos en un comunicado.

Van Gerpen dijo que una fila de personas —la mayoría mujeres— esperaban para entrar a un club nocturno cuando fueron atropelladas por un Nissan Versa que también impactó un camión de tacos y un puesto de valet parking.

Los paramédicos descubrieron que uno de los pacientes tenía una herida de bala, dijo Van Gerpen. Comentó a The Associated Press que la identidad de esa persona aún no se conocía.

"Esto está bajo investigación policial", comentó. “Esta será una gran investigación con el LAPD”, utilizando las siglas en inglés del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Personas dentro del club salieron a ayudar en los minutos antes de que llegaran los equipos de emergencia, señaló, para ayudar a las víctimas.

"Todos estaban en la fila para entrar a un club nocturno. Había un carrito de tacos allí, así que estaban... comprando algo de comida, esperando para entrar. Y también hay una fila para el valet parking allí", dijo. "El puesto del valet fue derribado, el camión de tacos fue derribado, y luego un gran número de personas fueron impactadas por el vehículo".

Un mensaje telefónico dejado en el club, Vermont Hollywood, no fue respondido de inmediato. El club estaba organizando un evento de reggae/hip hop de 10 p.m. a 2 a.m., según su calendario en internet.

Francisco Mendez llegó a la escena media hora después del incidente tras escuchar que su cuñada y su esposo habían resultado heridos.

La pareja había estado trabajando en un puesto de hot dogs fuera del club cuando el coche embistió a la multitud, dijo Mendez.

"Ambos fueron golpeados y ahora están hospitalizados", comentó Mendez a la AP.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.