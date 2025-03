Hombre emprende juicio por supuesto plagio de "Moana"

¿“Moana” se basó en un chico llamado Bucky?

Los abogados de un escritor y animador de Nuevo México dirán en sus argumentos finales en su juicio federal en Los Ángeles el lunes que su trabajo fue plagiado para crear el éxito de 2016 de Walt Disney Co. sobre una princesa polinesia en busca de aventuras, cuya secuela estuvo entre los mayores éxitos del año pasado.

Buck Woodall escribió un guion, que ha tenido diversos títulos incluyendo “Bucky the Surfer Boy" (“Bucky el chico surfista”), sobre un adolescente de vacaciones en Hawái con sus padres que se hace amigo de un grupo de jóvenes nativos hawaianos y emprende una búsqueda que involucra viajes en el tiempo a las islas antiguas e interacciones con semidioses para salvar una parte sagrada de las islas.

Woodall dijo que primero entregó el guion a un pariente político lejano que trabajaba para otra empresa en el lote de Disney alrededor de 2004, y se sorprendió al ver, doce años después, tantas de sus ideas en “Moana”.

Aquí algunas de las similitudes que alega su demanda:

Ambos “cuentan la historia de un adolescente que desafía las advertencias de sus padres y se embarca en un peligroso viaje a través de las aguas polinesias para salvar una isla polinesia en peligro”.

Ambos “involucran a un personaje principal que se encuentra con un semidiós que tiene un gancho gigante y tatuajes”.

Ambos “involucran a protagonistas que aprenden sobre la cultura polinesia antigua durante un viaje en el mar” y “un tema recurrente de la creencia polinesia en ancestros espirituales” que “se manifestaron como animales que guían y protegen a los vivos”.

Los abogados de la defensa y los testigos —incluida la mujer a quien Woodall le entregó el guion— dijeron que nadie en Disney vio su guion, y que “Moana” se desarrolló a través de la misma investigación cultural y colaboración interna que sus otras películas.

Un juez dictó que Woodall presentó la demanda de 2020 demasiado tarde para tener un reclamo sobre los casi 700 millones de dólares de taquilla global de “Moana”. Lo que queda son las ventas de DVD y Blu-ray de la película, que valen 31,4 millones de dólares brutos con una ganancia neta de 10,4 millones de dólares. El único demandado restante es la subsidiaria de Disney, Buena Vista Home Entertainment.

“Moana” fue codirigida, junto con otros, por John Musker y Ron Clements, un dúo esencial para el renacimiento de la animación de Disney en la década de 1990 que convirtió a la compañía en una potencia global.

Junto con otros colaboradores, Musker y Clements coescribieron y codirigieron “The Little Mermaid” (“La Sirenita”) de 1989, “Aladdin” de 1992, “Hercules” (“Hércules”) de 1997 y “The Princess and the Frog” ( “La Princesa y el Sapo”) de 2009.

Musker testificó que nunca habían plagiado y se ofendió por la acusación.

El relativamente joven jurado de seis mujeres y dos hombres vio “Moana” en su totalidad mientras estaba sentado en la sala del tribunal y también se les mostraron escenas de “The Little Mermaid” y otras películas de Musker y Clements.

Musker testificó que la relación de Moana con su padre, el jefe, era muy parecida a la de la sirena Ariel con su padre, el Rey Tritón.

Un experto de la defensa dijo que la relación entre Moana y el semidiós cambiante Maui, interpretado por Dwayne “La Roca” Johnson, refleja a Aladdin y su Genio cambiante, interpretado por Robin Williams.

“Muchos de los elementos extrínsecos de ‘Moana’ han estado en películas anteriores de Musker y Clements, de hecho, en películas de Disney que se remontan a un siglo”, testificó el experto, Jeffrey Rovin, en el juicio.

Los abogados de Woodall deben probar que las obras tienen similitudes sustanciales y que los demandados tuvieron acceso a la obra protegida por derechos de autor.

Tanto el juez como el jurado decidirán sobre la similitud sustancial, cuando el juez utilice la llamada “prueba extrínseca” de comparar elementos individuales y el jurado use la “prueba intrínseca” del “concepto total y la sensación” de las dos obras.

Woodall presentó en enero una segunda demanda sobre “Moana 2”, que fue un éxito aún mayor que recaudó más de 1.000 millones de dólares a nivel global. Pero el juez se negó a combinar las demandas, y la más reciente, que busca hasta 10.000 millones de dólares, se tratará por separado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.