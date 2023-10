Un hombre fue arrestado tras entrar dos veces en un mismo día en la casa del candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. en Los Ángeles, confirmó el jueves la policía.

La policía respondió inicialmente a una llamada sobre un hombre de 28 años que había entrado sin autorización alrededor de las 9:30 de la mañana del miércoles, dijo Drake Madison, agente del departamento de policía de Los Ángeles.

Al hombre se le notificó que se había impuesto una orden de protección de emergencia y fue dejado en libertad, pero regresó más tarde ese día, lo que llevó a la policía a arrestarlo por violar la orden. Permanecía bajo custodia policial el jueves.

El equipo de campaña de Kennedy dijo en un comunicado que el hombre se subió a una valla de la casa del candidato, pero fue detenido por la empresa de seguridad privada del candidato. Kennedy estaba en casa en el momento de ambas detenciones, añadió el equipo de campaña del candidato presidencial.

Los incidentes se registran más de un mes después de que un hombre armado acusado de hacerse pasar por agente federal fuera detenido en un acto de campaña de Kennedy. Kennedy y su equipo han argumentado repetidamente que necesita la protección del Servicio Secreto.

En septiembre, el entonces director de campaña de Kennedy escribió al presidente Joe Biden para instarlo a proporcionar protección del Servicio Secreto al candidato. El tío de Kennedy, el presidente John F. Kennedy, y su padre, el senador Robert F. Kennedy, fueron asesinados.

El comunicado del equipo de Kennedy señala que la empresa de seguridad privada ya estaba al tanto del intruso, al que el equipo describió como un “individuo obsesionado”. La empresa había alertado al Servicio Secreto sobre él y compartido “comunicaciones alarmantes” que había enviado al candidato, se afirma en el comunicado.

La protección de los candidatos presidenciales no depende del Servicio Secreto de Estados Unidos, sino que la determina el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) en consulta con un comité del Congreso. Aunque los principales candidatos a la presidencia o la vicepresidencia pueden obtener protección del Servicio Secreto, la gran mayoría de los candidatos a las primarias no la obtienen.

El equipo de campaña dijo que envió una nueva solicitud de protección al DHS el miércoles, su tercera solicitud formal hasta la fecha. El DHS no respondió inmediatamente a un correo electrónico que The Associated Press envío el jueves solicitándole comentarios.

Un funcionario policial dijo el jueves que el Servicio Secreto no vigila a las personas que no está protegiendo activamente, como Kennedy. Cuando llega una solicitud de protección, dijo el funcionario, el servicio hace una evaluación, pero deja de monitorear cuando se ha completado. El funcionario, que no estaba autorizado a discutir la situación públicamente y habló con la AP bajo condición de anonimato, dijo que Kennedy no estaba siendo evaluado en el momento de los incidentes del miércoles.

____

Rhonda Shafner, investigadora de The Associated Press, contribuyó a este despacho.

____

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. La AP es la única responsable de todos los contenidos.