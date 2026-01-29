Hombre más buscado de Perú, acusado de liderar una banda criminal, llega extraditado de Paraguay

LIMA, 28 ene (Retuerces) - Las autoridades de Perú recibieron el miércoles al presunto criminal más buscado del país, Erick Moreno, alias "El Monstruo", que llegó a Lima extraditado desde Paraguay para enfrentar acusaciones de liderar una banda criminal

El hombre de 34 años, que arribó en un avión Antonov de la policía peruana en medio de fuertes medidas de seguridad, fue capturado en septiembre en el distrito San Lorenzo de Paraguay tras una operación conjunta de agentes de ambos países

Moreno fue incluido en la lista de los más buscados de Perú hace poco más de dos años, tras ser condenado a 32 años de prisión por los delitos de secuestro y robo. Además tiene nuevos procesos por comercialización de drogas ilícitas, extorsión y liderar una banda criminal, según fuentes judiciales

"Ha sido extraditado para responder por delitos graves y cumplir una condena por robo agravado", afirmó el ministro de Justicia, Walter Martínez, en una conferencia de prensa

El líder de la banda llamada "Los Injertos del Cono Norte", según la policía, llegó a una base aérea local esposado y encadenado, y luego fue trasladado a una carceleta policial

Su llegada se produce en momentos en que Perú vive un clima de mayor inseguridad, que obligó al Gobierno a decretar un estado de emergencia en Lima y otras ciudades del país, en busca de frenar un aumento de asesinatos por encargo y extorsiones

El presidente interino José Jerí, que enfrenta un escándalo por reunirse con un empresario chino fuera de agenda oficial, presentó la semana pasada cifras sobre la lucha contra el crimen y destacó una baja en la tasa de homicidios en el cuatro trimestre del año pasado, frente al mismo periodo del 2024

Sin embargo, la tasa de homicidios aumentó en todo el año pasado, a 10,7 por cada 100.000 habitantes, frente al 10,1 en el 2024, según datos de la oficina estatal de estadística INEI. (Reporte de Marco Aquino)