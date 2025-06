Hombre que construyó un edificio insólito para resistir a un proyecto turístico en China

Entre los escombros de casas demolidas, la inestable torre de Chen Tianming, hecha de tablas de madera y vigas torcidas, simboliza la obstinación de un hombre solo frente al sistema.

En 2018, las autoridades demolieron la mayor parte de la aldea de Chen, ubicada en la provincia de Guizhou (suroeste), para construir un proyecto turístico.

Pero Chen, de 42 años, se negó a irse y, tras el fracaso del proyecto, desafiando una serie de órdenes de demolición, construyó, piso por piso, su excéntrico edificio, a la vez hogar y símbolo de resistencia.

La prensa china compara al edificio de 10 pisos, escaleras tambaleantes, balcones y extensiones estrafalarias, con los del universo fantástico del cineasta de animación japonés Hayao Miyazaki.

"Comencé a construir por necesidad, tratando de renovar y ampliar nuestra casa, pero luego se convirtió en una pasión y un pasatiempo", explica Chen a la AFP.

Los pisos superiores, donde duerme, se tambalean al compás del viento, y decenas de cuerdas y cables mantienen la casa anclada al suelo, dando la impresión de que todo el conjunto puede volar en cualquier momento.

"Cuando estoy allá arriba tengo la impresión de ser un nómada", dice Chen.

"La gente suele decir que es peligroso, y que debería ser demolido", afirma Chen, "pero nunca dejaré que nadie lo destruya".

- Provincida endeudada -

Las autoridades locales tenían el proyecto de construir una estación turística de más de 300 hectáreas, incluyendo un teatro y un lago artificial.

Pero sus padres rechazaron la indemnización propuesta y él juró ayudarlos a proteger la casa que su abuelo construyó en los años 1980.

Cuando el pueblo fue vaciado y demolido, Chen permaneció en el lugar, llegando a dormir solo en su casa durante dos meses "por si los promotores venían a demolerla durante la noche".

Seis meses después, la provincia endeudada abandonó el proyecto y Chen se quedó en la "casa-clavo" como los chinos llaman a las viviendas cuyos propietarios desobedecen las órdenes de demolición.

Como consecuencia de la rápida urbanización del país y de leyes incompletas sobre la propiedad privada, las "casas clavo" aparecen regularmente en las noticias cuando logran retrasar o modificar importantes proyectos inmobiliarios.

En agosto pasado, su casa fue clasificada como construcción ilegal y Chen recibió la orden de destruir todo en cinco días salvo la casa original.

Chen presentó recursos judiciales contra la demolición. "No estoy preocupado. Ya no hay un proyecto de desarrollo, ya no tienen razones para demoler", afirma mientras espera. - Atracción turística - La peculiar vivienda de Chen se convirtió irónicamente en una atracción turística. En las redes sociales la califican como "la casa clavo más extraña de China" y la asimilan a las construcciones de las películas de animación japonesas "El Castillo Ambulante" o "El Viaje de Chihiro". De noche, la torre iluminada con faroles chinos ofrece un espectáculo único. "Es magnífico", dice He Diezhen, una turista mientras toma fotos. "Si no hay ningún problema de seguridad, podría convertirse en un lugar emblemático de la región", añade. La gente sueña con construir su propia casa, pero son pocos los que lo logran", dice Chen. "Yo no solo lo soñé. Lo hice", concluye orgulloso.