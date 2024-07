Hombre que disparó a trump publicó contenido violento en internet, dice funcionario del fbi

Por Allende Miglietta, David Morgan y Sarah N. Lynch

WASHINGTON, 30 jul (Reuters) - El hombre que intentó asesinar al candidato presidencial republicano Donald Trump parece haber publicado contenido violento antisemita y contra la inmigración en línea cuando era adolescente, dijo el martes un funcionario de alto rango del FBI en una audiencia del Senado de Estados Unidos.

El director adjunto del FBI, Paul Abbate, reveló en la audiencia la existencia de la cuenta en las redes sociales, que databa de 2019-2020, cuando Thomas Crooks, a quien las autoridades han identificado como el tirador, tendría 15 o 16 años. Se trata de algunas de las primeras pruebas que se hacen públicas sobre un posible móvil en el ataque del 13 de julio en un mitin de campaña en el oeste de Pensilvania.

"Algo que se descubrió muy recientemente y que quiero compartir es una cuenta de redes sociales que se cree que está asociada con el tirador en el marco de tiempo 2019-2020 aproximadamente", dijo Abbate a los legisladores, agregando que más de 700 comentarios fueron publicados por la cuenta.

"Algunos de estos comentarios, si en última instancia son atribuibles al tirador, parecen reflejar temas antisemitas y antiinmigración para propugnar la violencia política y se describen como de naturaleza extrema", dijo Abbate.

Crooks, de 20 años, disparó contra Trump con un rifle AR-15 durante el mitin en Butler, Pensilvania, hiriendo en la oreja al expresidente, matando a un asistente e hiriendo a otros dos. Francotiradores del Servicio Secreto mataron a Crooks después de que abrió fuego.

El primer tiroteo contra un presidente de Estados Unidos o un candidato de un partido importante en más de cuatro décadas fue un flagrante fallo de seguridad que llevó la semana pasada a la dimisión de la exdirectora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, bajo la presión bipartidista del Congreso.

Su sucesor inmediato, el director en funciones del Servicio Secreto, Ronald Rowe, dijo a los legisladores que visitó el lugar del mitin al aire libre en Butler y subió al tejado de un edificio cercano desde el que Crooks disparó.

"Lo que vi me avergonzó", declaró Rowe en una audiencia conjunta de los Comités de Seguridad Nacional y Judicial del Senado. "Como agente de policía de carrera, y veterano de 25 años en el Servicio Secreto, no puedo defender por qué ese tejado no estaba mejor protegido".

Rowe trató de asegurar a los legisladores que desde entonces ha tomado medidas para evitar que se produzcan fallos similares, en medio de la preocupación tanto de demócratas como de republicanos por nuevos actos de violencia política a medida que se intensifica la campaña de cara a las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre.

Crooks voló un dron cerca del lugar del mitin antes de su intento de asesinato, un vuelo que las autoridades no detectaron porque un sistema diseñado para detectar drones no funcionaba correctamente debido a problemas con el ancho de banda de la red celular, dijo Rowe.

"Este atentado nos ha recordado que la amenaza de la violencia política sigue viva en nuestro país. Según todos los indicios, fue un fallo inexcusable de seguridad y planificación", declaró el presidente demócrata del comité de Seguridad Nacional del Senado, Gary Peters, quien añadió que su grupo está trabajando en reformas para reforzar los protocolos de seguridad del Servicio Secreto.

El intento de asesinato es objeto de múltiples investigaciones por parte de comités de la Cámara de Representantes y del Senado, así como de un nuevo grupo de trabajo bipartidista.

(Reporte de David Morgan, Sarah N. Lynch y Allende Miglietta; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

