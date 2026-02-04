Hombre que estuvo casado con Jill Biden detenido sin fianza tras ser acusado de matar a su esposa

WILMINGTON, Delaware, EE.UU. (AP) — Un hombre de Delaware que estuvo brevemente casado con la ex primera dama Jill Biden hace décadas permanece en la cárcel acusado de asesinato en primer grado mientras las autoridades investigan la muerte de su esposa, quien fue encontrada inconsciente en su hogar a finales del año pasado.

William Stevenson, de 77 años, de Wilmington, fue acusado el lunes tras la determinación de un jurado especial por la muerte de su esposa, Linda Stevenson, de 64 años, el 28 de diciembre. Ha permanecido en la cárcel tras no poder pagar una fianza de 500.000 dólares, según las autoridades. Los investigadores no han revelado un motivo.

La policía dice que fue llamada a la casa de la pareja poco después de las 11 p.m. por un presunto altercado doméstico y encontraron a una mujer inconsciente en la sala de estar, según un comunicado de prensa anterior. No tuvieron éxito los esfuerzos de resucitarla.

Stevenson fue acusado tras una investigación de varias semanas por detectives del Departamento de Justicia de Delaware. No está claro por ahora si Stevenson tiene un abogado. The Associated Press dejó un mensaje de voz en un número de teléfono y envió correos electrónicos a direcciones asociadas con él en busca de comentarios.

Stevenson estuvo casado con Jill Biden de 1970 a 1975. Jill Biden se casó con el entonces senador Joe Biden en 1977, quien fue presidente desde enero de 2021 hasta enero de 2025. Un portavoz del expresidente y su esposa dijo que ésta declinó hacer comentarios.

Linda Stevenson administraba un negocio de contabilidad y fue descrita en su obituario como una madre y abuela orientada a la familia y fanática de los Philadelphia Eagles. El obituario no menciona a su esposo.

Stevenson fundó el Stone Balloon, un popular lugar de música en Newark, Delaware, a principios de la década de 1970.

En una entrevista de 2024 con el medio derechista Newsmax, Stevenson criticó a Jill Biden y describió su divorcio como contencioso, llamándola "amargada" y "desagradable".

Dale reportó desde Filadelfia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.