Hombre que fue baleado por agentes federales documenta actividad policial en TikTok

LOS ÁNGELES (AP) — Un hombre que fue baleado en Los Ángeles por agentes federales el martes mientras intentaba evadir su detención es un popular streamer local de TikTok que documenta la actividad policial, las redadas migratorias y la vida diaria de su vecindario.

Carlitos Ricardo Parias, de 44 años y conocido por su nombre de usuario Richard L.A., fue acusado de agredir a un agente federal después de que las autoridades afirmaron que embistió su vehículo contra el de ellos mientras intentaban arrestarlo en virtud de una orden de inmigración.

Se trata de un mexicano que vive sin permiso legal en Estados Unidos, afirmaron las autoridades federales. Los agentes le dispararon en el codo durante el encuentro y la mañana del martes seguía hospitalizado en condición estable. Su comparecencia inicial ante el tribunal fue aplazada.

Su abogado, Carlos Jurado, dijo que el hospital aún no le permitía ver a Parias, y los familiares de su cliente tampoco habían podido visitarlo. Parias sostuvo una breve conversación telefónica con Jurado el miércoles por la mañana y dijo que había guardias vigilándolo.

"Lo que queremos es verlo en persona", expresó Jurado. El hospital no respondió de momento a una solicitud en busca de comentarios.

Parias es bien conocido en su vecindario del sur de Los Ángeles gracias a los videos que publica en español en dos cuentas con más de 340.000 seguidores en TikTok. Los videos en su página, que datan de 2024, documentan la actividad policial, accidentes de tráfico e incendios, así como el proceso para la elaboración de tortillas, paisajes mexicanos, días lluviosos en Los Ángeles y animales. Este año las grabaciones también se han centrado en manifestaciones contra los operativos de inmigración y arrestos por parte de autoridades federales de deportación.

Parias es uno de muchos usuarios de redes sociales que publican sobre redadas y arrestos de inmigración en el sur de California, a menudo transmitiendo información en tiempo real para alertar a los miembros de la comunidad.

La oficina del concejal de la ciudad de Los Ángeles, Curren Price, otorgó recientemente un reconocimiento a Parias por su labor informativa, la cual también incluye información sobre servicios de la ciudad, como programas de asistencia alimentaria y distribución de juguetes, dijo José Ugarte, jefe de despacho de Price.

"La gente tiene miedo de ir a ciertas zonas", comentó Ugarte. "Nos dimos cuenta de que Richard estaba proporcionando muchas noticias a muchos de nuestros residentes".

Agentes federales vigilaban el vecindario de Parias la mañana del martes porque contaban con una orden administrativa de arresto de inmigración en su contra, de acuerdo con una denuncia penal publicada por la oficina del fiscal federal interino Bill Essayli.

Cuando Parias salió de su residencia y se subió a su auto, los agentes lo siguieron y lo acorralaron con sus vehículos.

Parias condujo su coche hacia adelante y hacia atrás, golpeando los vehículos de las fuerzas del orden, según la denuncia. Un agente intentó romper la ventana del lado del conductor del coche, y finalmente al menos uno de los agentes abrió fuego. Un miembro del Servicio Federal de Alguaciles que asistía en el arresto fue alcanzado en la mano por una bala que rebotó.

Esta fue la segunda vez que las autoridades federales intentaron arrestar a Parias, dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés). No respondió de momento a solicitudes de comentarios sobre si había una orden de deportación para Parias o si ya había sido deportado anteriormente.

Jurado dijo que no tenía detalles sobre interacciones previas entre Parias y las autoridades federales.

Ugarte y grupos de activistas dijeron que Parias tuvo un encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) el pasado 13 de junio, cuando estaba documentando su actividad. Un video publicado en una cuenta diferente de TikTok muestra a un hombre identificado como Parias con un chaleco de "prensa" sentado en el suelo mientras se sujeta la pierna. Ugarte dijo que Parias le contó que lo habían empujado y tuvo que ir al hospital.

Un video publicado en septiembre en la página de Parias muestra una furgoneta blanca que está parcialmente bloqueada por dos vehículos, mientras de fondo suena una canción sobre migrantes del cantante guatemalteco Ricardo Arjona. Otro video tomado desde el lugar advierte a sus seguidores que tengan cuidado, que "se ve como pasan a nuestra gente de un carro a otro los agentes fronterizos".

Apenas la semana pasada, otro video en su página muestra el momento en que la policía registra un vehículo estacionado al lado de una camino cerca de un edificio cubierto de grafitis. El narrador explica que las autoridades encontraron lo que parece ser un indigente sin vida en el interior. Asegura que está transmitiendo desde Los Ángeles, "donde la suerte y la muerte van de la mano".

Chris Newman, director legal de la National Day Laborer Organizing Network, dijo que los informes independientes por parte de los miembros de la comunidad son esenciales en momentos en que los agentes de inmigración se despliegan por la región realizando arrestos.

"Es otro ejemplo de cómo el tipo de liderazgo en la calle está eclipsando el liderazgo de las personas en posiciones de poder, ya sea en el gobierno municipal o en los medios de comunicación", declaró Newman. "Están sirviendo al interés público de manera increíble".

Taxin informó desde Santa Ana, California.

