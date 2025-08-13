Hombre resulta gravemente herido en Aranjuez al ser atropellado por un coche mientras estaba en una terraza
MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -
La salida de la vía de un turismo en Aranjuez (Madrid) ha provocado el atropello de un hombre de 64 años que estaba sentado en una terraza y que ha resultado gravemente herido, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Los hechos se han producido en torno a las 0.17 horas de este miércoles en la Calle Infantas de Aranjuez y el personal sanitario ha logrado estabilizar al varón de 64 años y ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre. En concreto, el atropello ha provocado al varón ser politraumatizado muy grave y hasta el lugar también se ha desplazado la policía local de Aranjuez, según ha informado Emergencias 112.
