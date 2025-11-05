Hombre vulnera seguridad de la presidenta mexicana y la toca mientras hablaba con ciudadanos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba el martes con ciudadanos en una calle del centro histórico de la Ciudad de México, un hombre que parecía estar ebrio se le acercó por detrás y la tocó antes de que un funcionario interviniera.

En un video que se difundió en las redes sociales se observa como Sheinbaum platicaba con algunas personas en una calle cercana al palacio de gobierno y un hombre la aborda por la espalda y comienza a tocarla. Poco después un funcionario separó al desconocido mientras la presidenta le dicía “nos tomamos la foto, no te preocupes”.

LA NACION solicitó a la oficina de prensa de la Presidencia una reacción sobre el caso, pero no hubo comentarios de momento.

Sheinbaum, al igual que su antecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), suele tener poca seguridad a su alrededor y rompe el protocolo para conversar con las personas que se le acercan y tomarse fotografías con sus seguidores.

La mandataria también suele viajar en vuelos comerciales como lo hacía López Obrador, quien al llegar al poder en diciembre de 2018 redujo la seguridad por razones de austeridad y renunció a vivir en la residencia gubernamental de Los Pinos y al lujoso avión presidencial, que fue vendido en el 2023 al gobierno de Tayikistán tras varios intentos fallidos.

“He sostenido que me cuida la gente y me cuida el pueblo, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, afirmó el exmandatario en 2018 al justificar la eliminación de la seguridad presidencial que solía estar integrada por numerosos elementos y vehículos.

La seguridad de los presidentes mexicanos está a cargo de la Secretaría de Defensa.

López Obrador mudó la residencia oficial al antiguo palacio presidencial, donde también vive ahora Sheinbaum.