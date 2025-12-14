Hombres armados abren fuego y matan a al menos 11 personas en festividad judía en Bondi Beach, Australia

Por Kirsty Needham, Stella Qiu y Alasdair Pal

SÍDNEY, 14 dic (Reuters) -

Hombres armados abrieron fuego el domingo durante una celebración de una festividad judía en el balneario de Bondi Beach de Sídney, matando al menos a 11 personas en lo que las autoridades australianas describieron como un ataque antisemita selectivo.

Un presunto pistolero murió. Otro se encontraba en estado crítico y la policía investigaba si un tercer pistolero estaba involucrado, dijo en rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon. Dos policías se encontraban entre las 29 personas hospitalizadas con heridas, añadió.

Las autoridades afirmaron que muchas más personas habrían muerto de no haber sido por un transeúnte, identificado por los medios locales como Ahmed al-Ahmed, de 43 años, dueño de una frutería, quien fue grabado abalanzándose contra un pistolero por la espalda, forcejeando con él y arrebatándole un rifle de las manos.

"Hay muchísima gente viva esta noche gracias a su valentía", afirmó Chris Minns, primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, quien calificó al transeúnte como "un auténtico héroe".

Una unidad de desactivación de bombas estaba trabajando en varios presuntos artefactos explosivos improvisados, agregó Lanyon. Mike Burgess, un alto funcionario de los servicios de inteligencia australianos, dijo que las autoridades conocían a uno de los presuntos atacantes, pero que no lo consideraban una amenaza inmediata.

El primer ministro, Anthony Albanese, convocó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional del país y condenó el ataque, afirmando que el mal desatado era "incomprensible".

"Se trata de un ataque dirigido contra australianos judíos en el primer día de Jánuca, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe", dijo. "En este momento oscuro para nuestra nación, nuestra policía y las agencias de seguridad están trabajando para determinar cualquier persona asociada con este ultraje".

Testigos dijeron que el tiroteo en la famosa playa en una calurosa tarde de verano boreal duró unos 10 minutos, haciendo que cientos de personas se dispersaran por la arena y por las calles y parques cercanos. La policía dijo que solo al acto de Jánuca habían acudido unas 1.000 personas.

"A todos nos entró el pánico y empezamos a correr también. Así que lo dejamos todo atrás, como las chanclas, todo. Simplemente corrimos", dijo Marcos Carvalho, de 38 años, residente en Bondi Junction, quien estaba recogiendo sus cosas después de un día en la playa cuando escuchó lo que estimó fueron entre 40 y 50 disparos.

Grace Mathew, residente en Bondi, dijo que vio a gente corriendo a su lado y escuchó disparos.

"Al principio piensas que hace un día precioso en la playa", dijo. "Crees que la gente lo está pasando bien. Luego pasaron más personas y dijeron que había un tirador, que había un tiroteo masivo y que estaban matando gente".

Los tiroteos del domingo fueron los más graves de una serie de ataques antisemitas frente sinagogas, edificios y automóviles en Australia desde el comienzo de la guerra de Israel en Gaza en octubre de 2023.

La diáspora judía australiana es pequeña, pero está profundamente arraigada en la comunidad en general, con unas 150.000 personas que se identifican como judías en el país de 27 millones de habitantes. Se estima que alrededor de un tercio de ellas vive en los suburbios del este de Sídney, incluyendo Bondi.

Los tiroteos masivos son poco frecuentes en Australia, uno de los países más seguros del mundo. El ataque del domingo fue el peor incidente de este tipo en el país desde 1996, cuando un hombre armado mató a 35 personas en un lugar turístico del estado sureño de Tasmania.

"El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo de Australia", escribió en X el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, culpó a la incapacidad de combatir el antisemitismo en Australia. "Estos son los resultados de la masacre antisemita en las calles de Australia durante los últimos dos años, con los llamamientos antisemitas e incitadores a 'Globalizar la Intifada' que se hicieron realidad hoy".

El Consejo Nacional de Imanes de Australia condenó el tiroteo en un comunicado. "Estos actos de violencia y crímenes no tienen cabida en nuestra sociedad. Los responsables deben rendir cuentas y enfrentarse a todo el peso de la ley". (Reporte de Praveen Menon, Kirsty Needham, Stella Qiu, Cordelia Hsu; Reporte adicional de Scott Murdoch, Pete Mckenzie y Christine Chen en Sídney, Sophie Royle en Londres y Steven Scheer en Jerusalén; Escrito por Lincoln Feast; Editado en Español por Manuel Farías)