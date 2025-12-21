Hombres armados matan a nueve personas en Sudáfrica

Hombres armados mataron a nueve personas e hirieron a otras 10 en un tiroteo en un poblado cercano a Johannesburgo, informó el domingo la policía sudafricana.

Unos 12 hombres atacaron una taberna en Bekkersdal, en una zona de minería de oro a unos 40 kilómetros al suroeste de Johannesburgo poco antes de las 01:00 (23:00 GMT de sábado), dijo el cuerpo armado en un comunicado.

"Algunas personas fueron disparadas al azar en las calles por hombres armados desconocidos", agregó.

La policía señaló que los atacantes, que estaban en dos vehículos, "abrieron fuego contra los clientes de una taberna y continuaron disparando al azar al huir del sitio".

Entre los muertos está el conductor de un servicio de taxi que se encontraba afuera del bar, dijo el comisario provincial de la policía, mayor general Fred Kekana, a la televisión SABC.

La policía emprendió la búsqueda de los atacantes.

El tiroteo ocurrió cerca de una taberna informal en Bekkersdal donde se vendía alcohol ilegalmente.

Sudáfrica, un país de 63 millones de habitantes, sufre elevadas tasas de criminalidad, incluyendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo.