Hombres armados matan a subdirector y secuestran a 25 alumnas en ataque a escuela nigeriana

Por Ahmed Kingimi

MAIDUGURI, Nigeria, 17 de noviembre (Reuters) - Un grupo de hombres armados atacó a primera hora del lunes un internado público femenino en el estado nigeriano de Kebbi, matando al subdirector y secuestrando a 25 alumnas, según informó la policía, en el último secuestro masivo en el noroeste del país africano.

Los asaltantes, armados con fusiles y al parecer utilizando tácticas coordinadas, irrumpieron en la Government Girls Comprehensive Secondary School de la localidad de Maga hacia las 4 de la madrugada, hora local, y se enfrentaron a la policía en un tiroteo antes de escalar la valla perimetral y secuestrar a las alumnas, dijo el portavoz policial, Nafiu Abubakar Kotarkoshi.

El subdirector, Hassan Yakubu Makuku, murió por disparos al resistirse a los atacantes, y otro miembro del personal resultó herido de bala, añadió.

La policía informó de que fueron desplegadas unidades tácticas adicionales, soldados y vigilantes locales para peinar las presuntas vías de escape y los bosques circundantes en una operación de búsqueda y rescate.

El noroeste de Nigeria ha sido testigo de repetidos secuestros de escuelas por bandas armadas que piden rescates, a pesar de las promesas del gobierno de mejorar la seguridad en la región.

El grupo militante islamista Boko Haram secuestró a 270 alumnas en 2014 en la ciudad nororiental de Chibok. Aunque muchas de las niñas lograron escapar o fueron liberadas más tarde, algunas nunca fueron devueltas.

(Escrito por Chijioke Ohuocha; editado en español por Carlos Serrano)