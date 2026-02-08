Hombres armados matan a tres personas y secuestran a un sacerdote católico en el norte de Nigeria

BAUCHI, Nigeria, 8 feb (Reuters) - Hombres armados mataron a tres personas y secuestraron a un sacerdote católico y a varias personas más durante un ataque perpetrado en la madrugada contra la residencia del clérigo en el estado de Kaduna, al norte de Nigeria, según informaron el domingo fuentes eclesiásticas y policiales.

El asalto del sábado en el distrito de Kauru pone de relieve la persistente inseguridad en la región y se produjo pocos días después de que los servicios de seguridad rescataran a los 166 fieles secuestrados en ataques perpetrados por hombres armados contra dos iglesias en otra zona de Kaduna.

Estos ataques han llamado la atención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha acusado al Gobierno de Nigeria de no proteger a los cristianos, una acusación que Abuja niega. Las fuerzas estadounidenses atacaron lo que describieron como objetivos terroristas en el noroeste de Nigeria el 25 de diciembre.

La diócesis católica de Kafanchan identificó al clérigo secuestrado como Nathaniel Asuwaye, párroco de la iglesia católica Holy Trinity en Karku, y dijo que otras 10 personas fueron secuestradas.

Tres residentes murieron durante el ataque, que comenzó alrededor de las 3:20 am (0220 GMT), según informó la diócesis en un comunicado.

Un portavoz de la policía de Kaduna confirmó el incidente, pero dijo que en total habían sido secuestradas cinco personas y que las tres personas fallecidas eran miembros de las fuerzas de seguridad.

"Los agentes de seguridad intercambiaron disparos con los bandidos, mataron a algunos de ellos y, lamentablemente, dos soldados y un policía perdieron la vida", afirmó.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional afirmó en un comunicado el domingo que la crisis de seguridad en Nigeria se estaba "descontrolando cada vez más". Acusó al Gobierno de "grave incompetencia" y de no proteger a la población civil, mientras hombres armados matan, secuestran y aterrorizan a las comunidades rurales de varios estados del norte.

No fue posible contactar de inmediato con un portavoz de la presidencia para recabar sus comentarios.

El papa León, durante su discurso semanal a los fieles en la plaza de San Pedro, expresó su solidaridad con las víctimas de los recientes ataques en Nigeria.

"Espero que las autoridades competentes sigan actuando con determinación para garantizar la seguridad y la protección de la vida de todos los ciudadanos", afirmó. (Reporte de Ado Hazzard, Hamza Ibrahm y Ahmed Kingimi; reportaje adicional de Crispian Balmer en Roma; redacción de Ben Ezeamalu; edición de Emelia Sithole-Matarise y Helen Popper.)