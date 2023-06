Hombres armados matan al escolta del exgobernador del estado nigeriano de Imo Rochas Okorocha

Varios hombres armados atacaron el convoy del exgobernador del estado nigeriano de Imo Rochas Okorocha (2011-2019) en la comunidad de Ihube, en el sur del país, matando al escolta policial.

Okorocha ha sido atacado cuando volv√≠a de un entierro que tuvo lugar el pasado viernes en el estado de Enugu, cuyas autoridades le hab√≠an invitado, seg√ļn han informado medios locales.

El tambi√©n senador ha informado del ataque este domingo, en compa√Ī√≠a del senador Samuel Anyanwu, candidato a gobernador del Partido Democr√°tico de los Pueblos para las elecciones que tendr√°n lugar en noviembre de este a√Īo.

En el evento, Okorocha ha mostrado su tristeza por estar a salvo en un estado cercano y ser atacado en su propio estado: "Estoy enojado. Estoy muy furioso. Estoy enojado porque he pasado dos días en Enugu y no me ha pasado nada", ha declarado.

Más de una decena de muertos en el centro del país

Las autoridades nigerianas, por otra parte, han informado de que al menos trece personas han muerto en dos ataques presuntamente perpetrados en represalia entre pastores y comunidades agrícolas en el estado de Plateau, en el centro del país.

El pasado jueves, hombres armados mataron a cinco pastores en la aldea de Rawu, mientras que el viernes personas sospechosas de ser pastores invadieron la comunidad y mataron a ocho personas.

La Policía del estado no ha podido confirmar el balance de víctimas, ya que está a la espera del informe con los datos provisionales del incidente, informa el diario 'Premium Times'.

El jefe de Policía del Estado de Plateau, Bartholomew Onyenka, anunció el sábado el despliegue de personal de la Fuerza de Policía Móvil (MPF) en los gobiernos locales en problemas del estado. Este indicó que el despliegue se debía a la necesaria respuesta a los asesinatos en el estado y para llevar a los perpetradores a la justicia e implementar la paz en la zona.

Europa Press