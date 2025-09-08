Hombres armados palestinos matan a seis personas en una parada de autobús en Jerusalén

JERUSALÉN, 8 sep (Reuters) -

Dos palestinos abrieron fuego en una parada de autobús a las afueras de Jerusalén el lunes, matando a seis personas en lo que la policía describió como "un ataque terrorista", uno de los más mortíferos en la ciudad en los últimos años.

Las imágenes grabadas por una cámara de salpicadero en el lugar de los hechos mostraban a personas huyendo de las inmediaciones de un autobús detenido junto a una carretera mientras sonaban los disparos. Otro vídeo mostraba el parabrisas y las ventanillas de un autobús perforados por impactos de bala.

"De repente oigo que empiezan los disparos... Me sentí como si estuviera corriendo durante una eternidad", dijo Ester Lugasi, que resultó herida en el ataque, a la televisión israelí desde el hospital. "Pensé que iba a morir".

El servicio de ambulancias identificó a las cinco víctimas como un hombre de 50 años, una mujer de unos cincuenta años y tres hombres de unos treinta años. Dijo que otras 11 personas habían sufrido heridas, incluidas seis que se encontraban en estado grave con heridas de bala.

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, dijo más tarde que una sexta persona había muerto y que los agresores eran palestinos de Cisjordania, territorio ocupado por Israel.

El grupo miliciano palestino Hamás elogió a los dos "combatientes de la resistencia" palestinos que, según dijo, habían perpetrado el atentado, pero se abstuvo de reivindicar la autoría. La Yihad Islámica, otro grupo miliciano palestino, también elogió el tiroteo.

En su intervención en el lugar del ataque, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que las fuerzas israelíes estaban persiguiendo a los sospechosos que les ayudaron.

La policía israelí dijo que dos atacantes llegaron en un vehículo y abrieron fuego en una parada de autobús en Ramot Junction. En el lugar de los hechos se recuperaron varias armas, munición y un cuchillo utilizados por los atacantes.

Unas imágenes de Reuters mostraban una fuerte presencia policial en la zona de Ramot tras el tiroteo. El servicio de ambulancias dijo que un paramédico que llegó al lugar encontró a las víctimas tendidas en la calzada y en la acera, algunas de ellas inconscientes.

El ejército israelí dijo que había desplegado soldados en la zona y que estaban ayudando a la policía en la búsqueda de sospechosos. Los soldados también estaban operando en zonas de Ramala, en Cisjordania, para llevar a cabo interrogatorios e "impedir el terrorismo", dijo.

En octubre de 2024, dos palestinos, uno armado con una pistola y otro con un cuchillo, mataron a siete personas en Tel Aviv.

