Hombres armados roban ocho grabados de Henri Matisse de biblioteca en Sao Paulo

Dos hombres armados invadieron este domingo una biblioteca de la metrópolis brasileña de Sao Paulo y robaron ocho grabados del artista francés Henri Matisse, informaron las autoridades.

Los delincuentes también sustrajeron cinco grabados del pintor modernista brasileño Candido Portinari.

El robo ocurrió en la centenaria Biblioteca Mário de Andrade, en el centro de la mayor ciudad de Brasil.

"La dupla sometió a una vigilante y una pareja de ancianos que visitaba el lugar", dijo la policía en una nota enviada a la AFP.

"Ambos se dirigieron hasta la cúpula de vidrio donde estaban los documentos. Colocaron los documentos en una bolsa de lona y los dos huyeron por la puerta principal", añadió la policía, que abrió una investigación.

En un comunicado, la alcaldía de Sao Paulo confirmó el robo de los grabados y señaló que agentes policiales estaban en la biblioteca recabando evidencias.

También fue reforzada la presencia policial en la zona.

Según el portal g1, los ladrones fueron identificados por las cámaras de seguridad instaladas en el lugar y son buscados por las autoridades.

Valor incalculable

Las autoridades no han dado cuenta por el momento del valor o la procedencia de las obras robadas de Matisse (1869-1954) y Portinari (1903-1962).

Los grabados extraídos formaban parte de una exposición sobre el movimiento modernista realizada en colaboración entre la Biblioteca Mário de Andrade y el Museo de Arte Moderno de São Paulo (MAM).

Inaugurada en octubre y titulada "Del libro al museo", la muestra reunía libros raros y obras de las décadas de 1940 y 1950. Acababa este domingo.

Una nota de septiembre de la alcaldía señalaba que la exposición contenía obras del acervo del MAM, pero no detallaba cuáles.

Según la Folha de S. Paulo, entre las obras extraídas hay collages del álbum "Jazz" de Matisse, publicado en Francia en 1947 y del que solo hay 300 ejemplares en el mundo.

"El valor cultural y artístico es incalculable", afirmó el crítico de arte y curador Tadeu Chiarello, citado por el diario. "Muy triste ese robo"

Los cinco grabados robados de Candido Portinari, uno de los pintores más renombrados de la historia de Brasil, eran ilustraciones del libro "Menino de Engenho", de 1959, informó la alcaldía.

En 2007, el cuadro de Portinari "El caficultor" fue sustraído del Museo de Arte de Sao Paulo (Masp), según g1.

El robo en Sao Paulo ocurre luego de que unos delincuentes lograron introducirse en el museo parisino del Louvre en octubre y robar en pocos minutos joyas de la Corona francesa valoradas en unos US$100.000.000.

