Hombres armados secuestran a 28 personas que se dirigían a fiesta musulmana en Nigeria

Veintiocho personas, entre ellas mujeres y niños, fueron secuestradas la noche del domingo por hombres armados cuando se dirigían a una celebración musulmana en el centro de Nigeria, según un informe de seguridad publicado el lunes.

"La noche del 21 de diciembre, hombres armados secuestraron a 28 personas, entre ellas mujeres y niños, mientras se dirigían a una celebración por Mawlid", cerca de la aldea de Zak, en el estado de Plateau, de acuerdo con el reporte de seguridad elaborado para Naciones Unidas y al que tuvo acceso la AFP.

El grupo acudía a este evento que conmemora el nacimiento del profeta Mahoma cuando su vehículo fue "interceptado", precisa el documento, que añade que la policía abrió una investigación.

Consultada por la AFP, la policía del estado de Plateau, en el centro del país, no respondió.

El secuestro ocurrió el mismo día en que fueron liberados 130 alumnos, los últimos de un grupo de 250 menores secuestrados hace un mes en una escuela católica del norte.

Nigeria, el país más poblado de África con unos 230 millones de habitantes, sufre un recrudecimiento de la violencia desde noviembre. Está dividido entre un norte de mayoría musulmana y un sur de predominancia cristiana.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha hablado de una persecución selectiva contra los cristianos de Nigeria por parte de "terroristas islamistas", algo que las autoridades niegan.