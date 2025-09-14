Hombro para apoyarse: corredor de obstáculos frena para ayudar a colombiano en apuros

TOKIO (AP) — El corredor de obstáculos Tim Van de Velde miró detrás de él y vio a un rival que gateaba con esfuerzos para trepar sobre la última barrera en un recorrido de 3000 metros que salió terriblemente mal para ambos.

Las esperanzas del belga de obtener un buen resultado ya estaban destrozadas. Se dio la vuelta, puso un brazo alrededor del tambaleante colombiano Carlos San Martín y lo ayudó a llegar cojeando a la meta.

Ese gesto de deportividad observado el sábado entre los competidores que quedaron en décimo y undécimo lugar en una carrera eliminatoria pudo ser el punto culminante de una dinámica noche inaugural en el Mundial de atletismo, incluso en un día en que se entregaron cinco medallas de oro.

“Lo vi tambalearse y pensé, '¿Por qué no?'”, dijo Van de Velde. “Ambos tuvimos mala suerte, supongo. Tal vez podamos compartir algo de mala suerte juntos", dijo el belga.

Van de Velde estaba corriendo al frente mientras los atletas se acercaban al foso de agua para comenzar la tercera vuelta de una carrera conformada por siete y media. La carrera de obstáculos o steeplechase es un desafío que les pide a los participantes saltar cinco barreras de un metro de altura colocadas alrededor de la pista, una de las cuales está frente a un obstáculo de agua de medio metro de profundidad.

El belga golpeó la barrera y cayó dentro. Para cuando se levantó, sus esperanzas de ganar, o de quedar entre los cinco primeros para pasar a la siguiente ronda, se habían desvanecido. Corrió el resto del camino sólo para decir que había concluido.

Van de Velde no es ajeno a este tipo de tropiezos. El joven de 25 años, medallista de oro en los Juveniles Europeos de 2016, se rompió la clavícula tras una caída en los Campeonatos Europeos el año pasado. En el Mundial de Eugene, Oregón, en 2022, cayó al agua y se lesionó el tobillo.

“Sé lo que se siente al estar indefenso en la pista”, dijo.

También San Martín lo sabe. El colombiano fue ayudado a salir de la pista en una silla de ruedas y no pasó por el área de entrevistas.

Van de Velde dijo que se tomará un tiempo superar esta última decepción. Es probable que sea recordado por algo más que por su posición final.

“Somos ambos competidores. Ambos trabajamos muy duro”, dijo Van de Velde. "Por supuesto, el objetivo principal era la final y ambos tuvimos mala suerte, por eso lo hice."

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.