Homenaje a Lula queda último en competencia del Carnaval de Río bajo lluvia de críticas

Un desfile que rindió homenaje al presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva ocupó la última posición en la feroz competencia del Carnaval de Rio de Janeiro, mientras sigue acumulando críticas por ridiculizar a los conservadores

En disputa con las 12 principales escuelas de samba de Rio, Académicos de Niteroi escogió honrar la vida de Lula, lo que encendió la controversia incluso antes de que salieran a desfilar por la famosa avenida del Sambódromo la noche del domingo

La oposición de derecha denunció una campaña encubierta en beneficio del mandatario, de 80 años, en el poder desde 2023 y precandidato a la reelección en los comicios de octubre

El espectáculo tampoco fue del agrado de los jueces, que evalúan las presentaciones bajo criterios técnicos y estéticos. El miércoles le otorgaron la peor nota a la formación de Niteroi, ciudad vecina de Rio

En consecuencia, la escuela fue relegada a la segunda división de esta competición muy popular organizada como un campeonato de fútbol

Lula asistió el domingo al desfile, el primero en homenajear a un presidente en ejercicio

El espectáculo, con alrededor de 3.000 personas, presentó escenas de la vida de Lula en la pobreza o su etapa de líder sindical, al tiempo que ensalzó sus políticas sociales

También ridiculizó al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de cárcel por tentativa golpista, como un payaso tras las rejas

Una parte molestó especialmente a la oposición de derecha: intérpretes vestidos como una familia tradicional conservada en una lata, en un segmento titulado "neoconservadores en conserva"

En redes sociales, figuras políticas, personalidades de Brasil y cuentas anónimas han denunciado un ataque contra los valores cristianos. Publicaron imágenes hechas con inteligencia artificial de sus propias familias en latas de conserva

"Quienes atacan a la familia no merecen aplauso", reaccionó en Instagram Flavio Bolsonaro, senador y heredero político de su padre, tras conocerse los resultados el miércoles

Ya había anunciado el lunes que iba a presentar "rápidamente" un recurso ante la justicia electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) había rechazado la semana pasada las solicitudes presentadas por dos partidos de oposición para impedir el desfile. Pero los jueces habían advertido que podrían investigar eventuales irregularidades después del espectáculo

El diputado bolsonarista Nikolas Ferreira dijo el miércoles que presentará una denuncia ante la fiscalía de Rio de Janeiro por un desfile que "ultrapasó el límite de la crítica política y entró en el terreno peligroso del prejuicio religioso"

El galardón en 2026 recayó en la escuela de samba Viradouro, que ganó su cuarto título con un show en honor a Mestre Ciça, el legendario líder de su sección de percusionistas