Homenaje a víctimas de atentados del 13 de noviembre de 2015 en el Francia-Ucrania

El Parque de los Príncipes fue escenario este jueves de un homenaje, antes y durante el partido Francia-Ucrania, a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en Saint-Denis y en París que causaron 132 muertos y 350 heridos.

El acto de recuerdo comenzó con un minuto de silencio antes del inicio de ese partido clasificatorio para el Mundial 2026. En el minuto 13, los espectadores iluminaron sus teléfonos celulares mientras en una tribuna era desplegado un tifo con los colores de la bandera de Francia mientras el estadio coreaba La Marsellesa.

Los jugadores y el cuerpo técnico de los Bleus lucen la insignia de la Fundación du Bleuet de Francia, que ayuda a los antiguos combatientes, a las víctimas de guerra y a sus familias.

El miércoles en conferencia de prensa, el capitán Kylian Mbappé pronunció unas palabras en nombre del equipo en memoria de las víctimas de los atentados.

"Queríamos tener un pensamiento para todas las personas que perdieron a sus seres queridos, que se vieron afectados, heridos, mental o físicamente. Queremos que los franceses sepan que a pesar de que hay una clasificación al Mundial en juego, hay cosas mucho más importantes", declaró.

