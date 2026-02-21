Homenaje en Francia al militante de extrema derecha golpeado hasta la muerte

El homenaje al joven militante de extrema derecha radical golpeado hasta la muerte por simpatizantes de la ultraizquierda comenzó el sábado bajo fuerte vigilancia en Francia, donde se temen enfrentamientos en un contexto de gran tensión política

Cientos de personas, algunas con el rostro cubierto, comenzaron a congregarse por la tarde en una plaza de un barrio residencial de Lyon (centro-este), desde donde partirá la marcha en memoria de Quentin Deranque

El Ministerio del Interior prevé la participación de entre 2.000 y 3.000 personas procedentes de toda Francia e incluso de otros países

Antes de la salida del cortejo, se rindió homenaje al estudiante de 23 años en una iglesia tradicionalista de Lyon, frecuentada por el joven y cuyas misas se ofician en latín

Horas antes del inicio de la marcha, el presidente francés Emmanuel Macron llamó a "todo el mundo a la calma"

"No hay lugar para las milicias, vengan de donde vengan", añadió y anunció una reunión del gobierno la próxima semana para "hacer un balance completo sobre los grupos de acción violenta que operan y tienen vínculos con los partidos políticos, sean cuales sean"

Deranque murió como consecuencia de una paliza propinada el 12 de febrero, al margen de una conferencia de la eurodiputada de izquierda radical Rima Hassan en Lyon

Este sábado se prevén homenajes al estudiante, pero también contramanifestaciones del movimiento antifascista en varias ciudades de Francia

La marcha principal de Lyon terminará en el lugar de la agresión

Grupos de extrema derecha llamaron a manifestarse en mensajes en las redes sociales

En algunos barrios del recorrido, los movimientos de la ultrizquierda han pegado panfletos llamando a "hacer frente a los racistas"

De las siete personas acusadas desde la agresión, tres son allegadas a un diputado del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), lo cual tensa la campaña para las elecciones municipales de marzo

Seis hombres sospechosos de haber golpeado a Deranque han sido acusados de "homicidio voluntario" y un asistente del diputado de LFI Raphaël Arnault de "complicidad"

Son miembros o están vinculados a la Joven Guardia Antifascista, fundada en 2018, en particular por Arnault, y disuelta en junio por actos violentos recurrentes

LFI se niega a pedir a su diputado que abandone el grupo en la Asamblea Nacional. La derecha y la ultraderecha exigen su dimisión

Este asunto permite a la extrema derecha aprovechar su ventaja para las municipales

El presidente del otrora Frente Nacional (FN), rebautizado Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, recomendó a sus simpatizantes no participar en el desfile del sábado, para no arriesgarse a "asociar" a su partido con la extrema derecha