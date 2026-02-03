¿Homenaje o propaganda? Desfile sobre Lula para Carnaval desata polémica en Brasil

Entre enormes banderas con el rostro del presidente brasileño, miles de voces entonan el cántico militante "Olé, olé, olé, olá / Lula, Lula" en el Sambódromo de Rio. Es un ensayo de una escuela que desató la polémica por dedicar su desfile de Carnaval al mandatario.

Académicos de Nitéroi desfilará el primer día del famoso espectáculo que arranca el 15 de febrero.

Como cada año, doce escuelas de samba compiten escenificando temas vinculados a la cultura, la historia o a personajes populares de Brasil.

Académicos optó por contar la historia de Lula desde su nacimiento hasta su llegada al Palacio del Planalto, una forma de agradecer "las políticas públicas" del presidente, según sus responsables.

Pero no todos están de acuerdo: la oposición denunció en los últimos días que el desfile equivale a un acto de campaña, que arranca en agosto, y pide retirar el financiamiento público a la escuela.

El mandatario izquierdista, de 80 años, que se espera que asista como espectador al desfile, pretende buscar un cuarto mandato en los comicios de octubre.

- "Una historia de superación" -

"No es propaganda, es un homenaje. Mucha gente de nuestra escuela logró formarse gracias a las políticas públicas del presidente", dice a la AFP durante el ensayo Hamilton Junior, uno de los directores de Académicos.

"Es una historia de superación de un nordestino que vino de una ciudad del interior, pasó por muchas dificultades y se convirtió en uno de los mayores presidentes de Brasil", insiste Hamilton, y agrega que hay una larga lista de espera para participar en el desfile.

Durante el ensayo abierto al público, una gran pantalla sobre un camión muestra imágenes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) con uniforme de presidiario o con las manos manchadas de sangre, en alusión a las muertes durante la pandemia de covid.

También se ven bailarines ataviados como obreros siderúrgicos, en alusión al oficio que tenía Lula cuando saltó a la política.

La letra de la samba cuenta la infancia pobre del mandatario en el Pernambuco rural, su migración a São Paulo, la militancia sindical y las políticas sociales de sus gobiernos, incluidos sus primeros mandatos (2003-2010).

Aunque omite la palabra "elecciones", no evade la coyuntura política. "Sin temer tarifas y sanciones / Así se afirma la soberanía / Sin falsos mitos, sin amnistía", dice uno de los versos.

Alude a los aranceles que Donald Trump impuso a Brasil como respuesta al juicio contra Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, así como a la amnistía que parlamentarios bolsonaristas impulsan para reducir su condena y al apodo "El Mito" que le dieron sus seguidores.

En septiembre pasado, dirigentes de Académicos viajaron a Brasilia para presentar la samba a Lula, que se emocionó al escucharla, según contaron después.

- La derecha se moviliza -

La oposición se movilizó contra el desfile.

"Presentamos una demanda (judicial) para evitar que su dinero se utilice para financiar una campaña electoral disfrazada de 'homenaje'", escribió el diputado de centroderecha Kim Kataguiri en redes sociales.

Otro grupo de legisladores del derechista Partido Nuevo pidió al Tribunal de Cuentas bloquear temporalmente la transferencia de un millón de reales (180.000 dólares) de fondos federales a la escuela.

Ese aporte integra una partida que beneficia por igual a las doce escuelas que desfilan. Académicos recibirá además 4,4 millones de reales (836.000 dólares) de la alcaldía de Niterói, la ciudad vecina de Rio gobernada por un aliado del Partido de los Trabajadores de Lula.

Para Adriano Santos, un asistente social de 43 años que vino desde la favela Rocinha a presenciar el ensayo, "Niterói está siendo valiente, innovadora, porque trae (la historia de) un presidente en un Brasil polarizado".

"Habrá quien le guste y quien no, pero creo que este desfile va a representar a Brasil".