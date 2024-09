Homenajes a la atleta Rebecca Cheptegei en la víspera de su funeral

"Ser mujer no debe ser una condena de muerte": en la víspera del funeral de la atleta olímpica ugandesa Rebecca Cheptegei, familiares y activistas por los derechos de las mujeres le rindieron homenaje el viernes en Kenia, donde vivía y donde fue asesinada.

La maratoniana de 33 años falleció tras las graves heridas sufridas en la agresión de su compañero sentimental, que le roció con gasolina y le prendió fuego.

El funeral está programado el sábado en Bukwo, el lugar de la vecina Uganda donde reside su familia, pero este viernes se sucedieron los homenajes y recuerdos en Kenia, especialmente junto a su ataúd en la ciudad de Eldoret (valle del Rift), cerca del lugar donde vivía.

Es la tercera atleta en morir en Kenia por violencia sexista desde 2021 y el anuncio de su fallecimiento generó una gran conmoción e indignación.

Tonny Sabila, tío de Rebecca Cheptegei, la describió como "un pilar de la familia" y expresó su enorme tristeza por la pérdida.

Cuando el féretro atravesó Eldoret, punto de partida hacia Uganda, decenas de activistas se alinearon en los lados de la carretera, mientras otros caminaban a su lado.

En una concentración organizada también este viernes, numerosas personas llevaban camisetas blancas con el rostro de la atleta, así como rosas blancas o rojas.

Otros llevaban pancartas en las que se podía leer "Ser una mujer no debe ser una condena a muerte" o "Un hogar en el que una mujer no está segura no es un hogar".

Rebecca Cheptegei fue atacada delante de su casa en Endebass, en Kenia. La prensa local publicó que sus hijas y su hermana adolescente fueron testigos de la brutal agresión.

El autor del ataque mortal, Dickson Ndiema Maraganch (32 años), resultó igualmente herido de gravedad y falleció en el hospital este lunes.

Según los parientes de la deportista, el ataque vino motivado por una disputa sobre un terreno que Cheptegei había comprado para construir una casa.

Un informe publicado en 2023 por la Oficina Nacional de Estadística de Kenia reveló que el 34% de las mujeres habían sufrido violencia física desde los 15 años.

AFP