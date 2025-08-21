Homicidios en Ecuador crecen un 40,36% entre enero y julio de 2025: Ministerio Interior

(Agrega detalles)

QUITO, 21 ago (Reuters) - El número de homicidios intencionales en Ecuador aumentó en 40,36% a nivel nacional entre enero y julio de 2025 en comparación con 2024, alcanzando los 5268, reveló el jueves un informe del Ministerio del Interior, en el período de siete meses más violento registrado en la última década.

El repunte, con respecto a los 3753 homicidios registrados entre enero y julio del año pasado, se produce a pesar de los esfuerzos del presidente Daniel Noboa por combatir la violencia de las bandas criminales en el país sudamericano.

El grupo más afectado por los homicidios fueron las personas de entre 25 y 34 años, según el informe del ministerio, y la mayoría de los homicidios se cometieron con armas de fuego.

Noboa ha desplegado al ejército en las calles desde enero de 2024, cuando declaró una guerra interna contra las bandas criminales, y los legisladores han aprobado reformas que, según el presidente, ayudarán a frenar la delincuencia, incluyendo penas más severas para el narcotráfico. También ha presumido de una reducción del 15% en los homicidios en 2024.

El gobierno ha atribuido el aumento de la violencia en los últimos meses a los enfrentamientos entre criminales que buscan controlar las rutas del narcotráfico, pero que se encuentran bajo presión de las fuerzas de seguridad.

El mes pasado, el gobierno extraditó al líder de la banda criminal Los Choneros, José Adolfo Macías, conocido como Fito, a Estados Unidos para enfrentar cargos internacionales de tráfico de drogas y armas. Se declaró no culpable.

En todo el 2024 se registraron 7062 homicidios intencionales, según datos del Ministerio del Interior. (Reporte de Alexandra Valencia)