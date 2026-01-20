Homicidios intencionales en Ecuador aumentan 30,4% interanual en 2025: ministerio

QUITO, 20 ene (Reuters) - Ecuador registró un aumento del 30,4% en los homicidios intencionales ⁠durante 2025 en comparación ⁠con el año anterior, a un total de 9.216 casos, informó el martes el Ministerio del ⁠Interior.

La ‌mayor ​parte de las muertes violentas se registraron en la provincia ​del Guayas, donde se ubican las ciudades de ‌Guayaquil y Durán, consideradas entre las más ‌peligrosas en América Latina, ​añadió el reporte.

Ecuador registró unos 7.063 homicidios intencionales en 2024, y el año siguiente se convirtió en el más violento registrado en la historia reciente del país.

El gobierno ha atribuido el aumento de las muertes violentas a una fragmentación de las bandas criminales, debido ⁠a la captura de sus principales cabecillas, lo que está generando una disputa ​por captar esos vacíos de poder.

La policía de Ecuador informó que durante 2025 fueron capturados 20 líderes de bandas criminales, calificados como objetivos de alto valor, lo que ayudó a "desarticular" a las redes vinculadas a grupos peligrosos.

El Ministerio de ⁠Defensa dijo el lunes que movilizó en los últimos días a ​más de 10.000 soldados en tres provincias, incluida Guayas, para una ofensiva directa contra las bandas criminales, a fin de reforzar el ‍control de seguridad, patrullaje en las calles y apoyo a la población.

En su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos el martes, el presidente Daniel Noboa afirmó que él y los líderes de ​otros países de la región están librando una "guerra total contra el mal y el narcoterrorismo".

Los asesinatos habían caído un 15% en 2024, según datos ‍del Ministerio. (Reporte de Alexandra Valencia, editado por Javier Leira)