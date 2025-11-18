Honda reanudará producción regular en plantas de Norteamérica tras interrupciones en suministro de chips
- 1 minuto de lectura'
TOKIO, 18 nov (Reuters) - Honda Motor anunció que reanudará gradualmente las operaciones normales en sus plantas de montaje de vehículos de Norteamérica a partir del lunes, una señal de que las interrupciones de la producción debidas a la escasez de chips Nexperia están disminuyendo.
La segunda mayor automotriz de Japón detuvo la producción en su planta de México el 28 de octubre y ajustó la producción en las fábricas de Estados Unidos y Canadá a partir del 27 de octubre debido al problema de los chips.
El martes, un portavoz dijo que Honda había asegurado un cierto nivel de suministro de chips, por ejemplo mediante la contratación de componentes alternativos. A la pregunta de si Nexperia había reanudado los envíos a Honda, el portavoz se dirigió a Nexperia.
Sin embargo, el portavoz añadió que la vuelta a la normalidad prevista para la próxima semana podría cambiar, ya que la situación sigue siendo inestable. (Reporte de Maki Shiraki; Escrito por Daniel Leussink; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
