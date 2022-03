Honda, Sony, se unen para crear auto eléctrico

El CEO de Sony Group Corp., Kenichiro Yoshida, izquierda, y el CEO de Honda Motor Co., Toshihiro Mibe, posan estrechándose las manos en una conferencia de prensa en Tokio, viernes 4 de marzo de 2022. Dos grandes nombres del automotor y la electrónica japonesa se unen para crear juntos un vehículo eléctrico. Sony Group Corp. y Honda Motor Co. acordaron crear una empresa conjunta para empezar a vender un vehículo eléctrico en 2025, dijeron las dos partes el viernes. (Jun Hirata/Kyodo News via AP)