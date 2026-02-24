Honda suspende operaciones en oeste de México ante ola de violencia

La automotriz japonesa Honda informó el martes que suspendió la operación en su planta en Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, por la violencia desatada tras la muerte en un operativo militar de "El Mencho", el poderoso líder del CJNG.

Honda dijo en un comunicado que se encuentra "evaluando las condiciones" de seguridad luego de que pistoleros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quemaran vehículos y bloquearan carreteras en 20 de los 32 estados del país el domingo, en venganza por la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, apodado "El Mencho".

Estas acciones de violencia ocurrieron especialmente en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, y su zona metropolitana, donde está una de las dos plantas de producción de Honda en México.

"Como medida de precaución, nuestras operaciones en nuestras instalaciones de Guadalajara se suspendieron temporalmente el lunes 23 de febrero", informó a la AFP una portavoz del fabricante de automóviles.

Las actividades serán reanudadas "cuando sea apropiado", apuntó.

La operación militar para la captura del capo de 59 años se realizó el domingo en el estado de Jalisco (oeste). Durante y después de los enfrentamientos murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades nacionales. Oseguera cayó herido y falleció cuando era trasladado a un hospital.

El gobierno estatal informó el martes que el sistema de transporte público opera en un 70% en Guadalajara y anunció que las clases en las escuelas reanudarán el miércoles.

Honda tiene dos plantas de producción en México, una en El Salto, Jalisco, y otra en Celaya, estado de Guanajuato (centro).

México es sede de fábricas de las principales empresas automotrices del mundo, como Honda, Ford, General Motors, BMW y Audi. El sector representa el 3,6% del PIB del país.