Honduras: 15.000 niños sobreviven en las calles

“Estas cifras oficiales no se han actualizado desde hace varios años, por lo que la condición de niñez en situación de calle puede ser mayor”, denunció el director de la Coordinadora de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Wilmer Vásquez.

Vásquez recordó que existe una sentencia pendiente de cumplimiento que obliga al Estado hondureño a realizar un diagnóstico nacional sobre la niñez en situación de calle, que aún no se ha concretado.

“Se debe conocer a profundidad este tema para permitir la implementación de políticas públicas y la protección real de los derechos de la niñez”, subrayó.

“No se puede proteger lo que no se conoce”, insistió.

Ante las elecciones del próximo 30 de noviembre, Vásquez llamó a las próximas administraciones a dar cumplimiento a la sentencia y que establezcan una ruta clara para atender a los miles de niños que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Coiproden identificó como causas principales de este problema la pobreza extrema, la violencia intrafamiliar, el abandono institucional y la migración forzada. (ANSA).