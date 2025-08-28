Honduras: 21.617 migrantes llegan a Honduras hacia EE.UU.
18.291 vuelven a Sudamérica
De ellos, el 83% son cubanos, el 5% ecuatorianos, el 3% chinos y el 9% de otras nacionalidades.
En este periodo, 18.291 migrantes, principalmente venezolanos, que intentaban entrar en Estados Unidos regresaron a Sudamérica.
El 96% de los migrantes que decidieron seguir hacia el sur del continente eran de Venezuela y el 4% de Colombia.
Según el estudio, el 53,8% de los migrantes se desplaza de norte a sur, mientras que el 46,2% lo hace de sur a norte.
Los motivos que impulsan la migración siguen siendo la búsqueda de empleo y la mejora de las condiciones de vida (55,78%), seguidos por la reunificación familiar (32,06%).
El 29% de los migrantes dijo haber sufrido discriminación, principalmente por su nacionalidad, mientras que un 15% afirmó haber sido detenido por actores no estatales durante su recorrido.
En ese mismo periodo, 20.362 migrantes hondureños retornaron a su país, el 73% proveniente de Estados Unidos y el 23% de México, según datos de la OIM. (ANSA).
