Honduras: 21.617 migrantes llegan a Honduras hacia EE.UU.

De ellos, el 83% son cubanos, el 5% ecuatorianos, el 3% chinos y el 9% de otras nacionalidades.

En este periodo, 18.291 migrantes, principalmente venezolanos, que intentaban entrar en Estados Unidos regresaron a Sudamérica.

El 96% de los migrantes que decidieron seguir hacia el sur del continente eran de Venezuela y el 4% de Colombia.

Según el estudio, el 53,8% de los migrantes se desplaza de norte a sur, mientras que el 46,2% lo hace de sur a norte.

Los motivos que impulsan la migración siguen siendo la búsqueda de empleo y la mejora de las condiciones de vida (55,78%), seguidos por la reunificación familiar (32,06%).

El 29% de los migrantes dijo haber sufrido discriminación, principalmente por su nacionalidad, mientras que un 15% afirmó haber sido detenido por actores no estatales durante su recorrido.

En ese mismo periodo, 20.362 migrantes hondureños retornaron a su país, el 73% proveniente de Estados Unidos y el 23% de México, según datos de la OIM. (ANSA).