Honduras: 84,51% de los empresarios desconfía de las elecciones

Este porcentaje tiene poca o ninguna confianza en las elecciones que elegirán al presidente, vicepresidentes, diputados y alcaldes.

Además, el 96,2% de los empresarios considera que el resultado de las elecciones será clave para la supervivencia y el desarrollo de sus negocios.

La encuesta la elaboró el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) con 639 empresarios consultados.

El 94,8% de los empresarios considera necesario un "cambio de gobierno" y el 98,59% cree que la nueva administración que salga de las urnas tiene que promover incentivos para atraer inversión privada nacional y extranjera a Honduras.

Considera prioritarios para el próximo gobierno la seguridad jurídica, el combate a la corrupción y la reducción de la carga tributaria.

El 90% de los encuestados cree que las actuales políticas económicas y laborales no favorecieron el crecimiento ni mejorado el empleo, el 54,46% se declara insatisfecho con el clima de inversión y el 38,5% muy insatisfecho.

Además, el 77,93% percibe un aumento de la corrupción en el gobierno actual. (ANSA).