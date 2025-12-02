Honduras.- AMP.- Trump denuncia un intento de "alterar los resultados" electorales y pide que acabe el escrutinio

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado este lunes un supuesto intento de "alterar los resultados" de las elecciones presidenciales celebradas el domingo en Honduras, lo que, según él, tendría un elevado coste, y ha instado al Consejo Nacional Electoral (CNE) a terminar de contar los votos.

"Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales. Si lo hacen, habrá que pagar un alto precio", ha declarado a través de su cuenta en la red Truth Social, donde ha considerado "imperativo" que el CNE termine de contar los votos, cuyo escrutinio alcanza el 56,85% de las actas, mientras el candidato ultraderechista Nasry Asfura y el conservador Salvador Nasralla están en un empate técnico, rondando ambos el 39,9% de los votos.

Su mensaje contrasta con el publicado por la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, replicado por la embajada estadounidense en Tegucigalpa, en el que ha llamado "a mantener la paciencia mientras se esperan los resultados oficiales".

"Los resultados son preliminares y el proceso debe continuar hasta su finalización", ha subrayado.

Asfura, del Partido Nacional de Honduras, estaría en cabeza con 746.708 votos (39,93%), mientras que Nasralla, del Partido Liberal de Honduras, tendría 745.620 votos (39,87%), una diferencia de apenas 1.000 votos, según el segundo boletín de este lunes presentado por el CNE, que refleja una tendencia creciente de Nasralla en relación con boletines anteriores.

El tercer puesto sería para la oficialista Rixi Moncada (Partido Libertad y Refundación, Libre), con 358.300 votos (19,16%), seguida por Nelson Ávila y Mario Rivera Callejas, ambos con menos del 1% de las preferencias.

Por su parte, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha destacado la "participación democrática" en la votación y ha ensalzado la "alta asistencia a las urnas" y el "espíritu cívico" de los votantes. Así, ha aplaudido además la labor de las Juntas Receptoras de Voto (JRV), las instituciones y el CNE.

La misión ha detallado en un comunicado que visitó 780 JRV y 325 centros de votación en los 18 departamentos del país para realizar tareas de observación electoral, incluido el proceso de escrutinio y la transmisión de los resultados preliminares, al tiempo que ha incidido en que "la votación se desarrolló con normalidad, salvo incidentes aislados en algunos municipios del país".

"La misión tuvo conocimiento que no abrieron las JRV en el municipio de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso", ha dicho el organismo, que ha recogido además la "preocupación" de la misión por el hecho de que "algunos efectivos de las Fuerzas Armadas en diversos centros de votación fotografiaron sistemáticamente las credenciales de las y los observadores de la OEA y que, al momento del cierre de las mesas, seis de sus observadores fueron impedidos de ingresar a presenciar el escrutinio bajo argumentos sin respaldo legal".

En este sentido, ha realizado una serie de recomendaciones para las "siguientes etapas", incluido que "el CNE refuerce su comunicación y ejerza su rol de liderazgo en las distintas etapas postelectorales, garantizando los derechos políticos de todos los actores del proceso y de la ciudadanía, de conformidad con la legislación aplicable y sus plazos, en un marco de respeto, diálogo, construcción democrática y máxima transparencia".

"La misión hace un llamado respetuoso a quienes integran el pleno del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) a que integren quórum, sesionen y reactiven labores para conocer los recursos de su competencia y así garantizar a la ciudadanía certeza jurídica", ha indicado, al tiempo que ha solicitado que se complete la votación en San Antonio de Flores y que las Fuerzas Armadas "limiten su labor a garantizar la seguridad y custodia del material electoral en el marco de su rol apolítico y no deliberante".

Por otra parte, ha pedido "asegurar la integridad y el resguardo de todos los documentos electorales" y garantizar que "las personas que intervendrán en las diferentes actividades postelectorales cuenten con los recursos y la capacitación necesaria para el correcto desempeño de sus funciones", así como "robustecer la infraestructura para la divulgación de resultados con recursos eficientes".