Honduras: Asfura a Washington para reunirse con Trump

Según la canciller, esta será una reunión de alto nivel para la nueva administración en Tegucigalpa.

Entre los principales temas de la agenda se encuentra la migración, donde el gobierno de Asfura solicita el restablecimiento de un estatus especial que anteriormente protegía a miles de ciudadanos hondureños del riesgo de deportación de Estados Unidos.

Las relaciones comerciales también serán un tema clave de la cumbre, dado que Washington sigue siendo el principal socio económico de Honduras, representando aproximadamente el 60% de las exportaciones del país centroamericano.

En el ámbito geopolítico, Asfura también pretende revisar las relaciones con China y evaluar un posible acercamiento a Taiwán, en el contexto de la competencia estratégica entre Estados Unidos y Pekín en la región latinoamericana. (ANSA).