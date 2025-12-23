Honduras: Aumenta la tensión por el recuento de votos de las elecciones hondureñas

Salvador Nasralla, candidato centrista del Partido Liberal, ha intensificado las acusaciones de fraude, señalando al Consejo Nacional Electoral (CNE) de actuar bajo la dirección del "crimen organizado" y de intentar manipular el resultado del sufragio.

Nasralla, quien fuera vicepresidente en la presidencia de Xiomara Castro, lideró una protesta hoy frente a la sede del CNE en la capital hondureña. Sus imputaciones han recibido amplia cobertura mediática, pero han generado preocupación en círculos institucionales, especialmente considerando que la presidencia del propio CNE está representada por el Partido Liberal, al que pertenece Nasralla.

Mientras tanto, el recuento continúa en medio de un clima de fuerte polarización política. Con el 99,92% de los votos escrutados, Nasry Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y apoyado por el expresidente estadounidense Donald Trump, lidera con 1.391.989 votos, lo que representa el 40,34% de los consensos.

Salvador Nasralla ocupa el segundo lugar con 1.362.358 votos, un 39,48% del total.

La diferencia entre ambos candidatos es mínima, con poco más de mil actas impugnadas aún por examinar.

El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para anunciar los resultados finales, una fecha que se acerca en medio de una creciente incertidumbre y un ambiente de fuerte polarización política que amenaza la estabilidad postelectoral del país.

