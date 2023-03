Honduras buscará abrir relaciones diplomáticas con China

Tegucigalpa (ap) — la presidenta de honduras, xiomara castro, anunció el martes que buscará establecer relaciones diplomáticas con china, lo cual implicaría un rompimiento con taiwán.

La mandataria señaló en su cuenta de Twitter que instruyó al canciller Eduardo Reina a iniciar las gestiones y añadió que con eso busca “expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo”.

Honduras ha sido uno de los pocos países que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán y el anuncio de Castro representa un cambio de posición.

En enero de 2022, el canciller dijo a The Associated Press que establecer relaciones con China no era una prioridad y continuaría fortaleciendo sus lazos con Taiwán.

Castro había asegurado durante su campaña antes de las elecciones de 2021 que si ganaba la presidencia abriría relaciones de inmediato con el gigante asiático, pero su canciller matizó tres meses después esa postura. Reina dijo que ese planteamiento fue reorientado.

El funcionario añadió entonces que la relación con Taiwán, así como otras que pueda tener Honduras con los demás países, fueron analizadas en función del beneficio para el pueblo hondureño. En ese sentido, consideró que mientras se mantenga una relación en los niveles adecuados y haya beneficios para el país, no es necesario buscar alternativas.

AP