Honduras.- Castro asegura que culminará su mandato al frente de Honduras

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) - La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha afirmado este miércoles que permanecerá al frente del país hasta el próximo 27 de enero, "ni un día más, ni un día menos" de esta fecha en la que está previsto que inicie su mandato Nasry Asfura, quien ha sido declarado ganador de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre. "Reitero que estaré en este cargo de presidenta de la República, como lo manda la Constitución, hasta el 27 de enero de 2026, ni un día más ni un día menos", ha declarado en un vídeo difundido con motivo de la Navidad. La mandataria hondureña ha indicado que estará "informando en los próximos días sobre el cierre del año 2025 y la transición del gobierno", que se prevé en manos del candidato del Partido Nacional, después de que el CNE haya declarado su victoria pese a que, según ha reconocido el ente electoral, un 1,73% de las actas presentan "inconsistencias". Castro ha lamentado que "no ha sido fácil" su mandato al señalar que el país centroamericano se encontraba "pagando, producto de la corrupción, la deuda más alta de (su) historia, sin luz y abrazado por las tinieblas del crimen organizado". En este sentido, ha señalado que hay "más de 50 capos extraditados y condenados en Estados Unidos, una organización criminal y un narcoestado". La presidenta ha aludido de este modo al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien ha sido indultado recientemente por el Gobierno de Estados Unidos, donde cumplía una condena de 45 años de cárcel por tres cargos de narcotráfico. En cambio, Castro ha sacado pecho de su gestión, asegurando que "hoy (su) Gobierno es reconocido a nivel mundial y cuenta con las mejores calificaciones e indicadores en el combate al narcotráfico, reducción de homicidios, seguridad, reducción de la pobreza y desarrollo social". "He cumplido con mi deber y mi compromiso (...) Tenemos la frente en alto, misión cumplida", ha defendido, al tiempo que ha mostrado su agradecimiento a los hondureños por "su respaldo" y les ha felicitado la Navidad.