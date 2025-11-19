Honduras cesa a colombiano Rueda como DT después de que la selección no clasificara al Mundial

19 nov - La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció el miércoles el cese del colombiano Reinaldo Rueda como director técnico de la selección, un día después de fracasar en su intento por llevarla a su tercera Copa del Mundo.

La selección hondureña empató el martes 0-0 ante Costa Rica en la última jornada de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf para la Copa del Mundo 2026, resultado que dejó a ambas selecciones fuera de la justa mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Hacemos oficial que la relación profesional del actual cuerpo técnico ha finalizado con el último partido del proceso clasificatorio al Mundial 2026", informó la FFH en un comunicado.

"El fútbol de Honduras no puede bajar los brazos, por el contrario, al asumir la responsabilidad que vivimos hoy, también asumimos con mucho carácter de identidad nacional para revertir este duro momento y convertirlo en una oportunidad de crecimiento, sin excusas, hacia nuevos horizontes, sumándonos todos a este proyecto", agregó.

Rueda fue designado técnico de Honduras en julio de 2023, con la consigna de llevarla al Mundial, como lo hizo en 2010, pero en la fase final de la eliminatoria de la Concacaf se quedó en el segundo lugar del Grupo C con nueve puntos tras registrar dos triunfos, tres empates y una derrota.

A la Copa del Mundo clasificaron los primeros de cada uno de los tres grupos de la eliminatoria: Panamá, Curazao y Haití. Además, los dos mejores segundos -Jamaica y Surinam-, jugarán en marzo de 2026 un repechaje intercontinental.

Rueda, de 68 años, buscaba asistir a su tercer Mundial tras hacerlo como estratega de Honduras en 2010 y de Ecuador en Brasil 2014. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México, editado por Javier Leira)